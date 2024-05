Mauro Castillo, de ‘Encanto’: de poner pisos en USA a cantar en la Casa Blanca

Mauro Castillo no solo es cantante, también es compositor, trombonista, actor y productor musical, quien ha dejado el nombre del país en alto gracias a su talento artístico.

El cantante Mauro Castillo habló con Vea sobre los retos que ha asumido representando la cultura afrocolombiana dentro y fuera del país. Fotografía por: Cortesía

El caleño se dio a conocer por su papel de ‘Wilson Manyoma’ en El Joe, la leyenda y por ser exvocalista del Grupo Niche, posicionándose como uno de los mejores artistas del género de la salsa. En el 2011 lanzó su carrera como solista con su sencillo Viene y se va y, desde entonces, no ha parado de triunfar.

Internacionalmente, fue todo un éxito luego de darle vida a ‘Félix Madrigal’ en la película Encanto, con la que Disney le rindió un homenaje a la cultura colombiana. Además, interpretó la canción No se habla de Bruno, tema musical de la cinta.

En entrevista con Vea, Castillo se refirió al reconocimiento que ha tenido a nivel nacional e internacional y cómo gracias a su talento se convirtió en el primer afrocolombiano en cantar en la Casa Blanca, en Estados Unidos, el pasado 22 de febrero para celebrar el Mes de la Historia Afroamericana en 2024.

¿Qué significó para ti llegar a la Casa Blanca?

“Agradezco muchísimo a la vida por tantas flores y cosas bonitas, he trabajado duro, he sido independiente la mayoría de mi carrera y se lo dediqué a los artistas que están con sus propios esfuerzos haciendo una carrera.

Fue algo maravilloso, yo no hablé como por dos días, yo estaba muy callado tratando de procesar, siento que no vengo solo, hay un montón de gente que está queriendo mostrar lo diversos, buenas personas, lo emprendedores y laboriosos que somos los colombianos, los latinos. La gente merece conocer más del país y de ese corazón que tenemos los colombianos. Qué bueno que haya podido estar ahí y haber tenido esa oportunidad de seguir mostrando una historia distinta y muy honrado por tener estas invitaciones y poder contar un poquito más de nuestra historia”.

El artista recordó la época cuando llegó al país norteamericano en busca de cumplir sus sueños. Aunque tuvo que trabajar en oficios varios, nunca dejó de creer en lo que realmente estaba llamado a hacer: triunfar.

“Hace 18 años más o menos, yo puse pisos acá y salía y me iba a producir música, llegaba a los estudios a mezclar discos para artistas pop y versiones en salsa, siempre ayudé a potenciar muchísimos lugares y muchísimas producciones también. Sigo muy ilusionado en que seamos más los artistas que podamos seguir viviendo con mucha alegría y seguir ilusionando a la gente y dándole fuerza para que lo hagan y viviendo de una forma dignamente”, afirmó en diálogo con este medio.

Mauro Castillo, en el Top Show Colombo en Bogotá

Este sábado, Mauro, quien recientemente triunfó en los Premios Nuestra Tierra al ser galardonado como el Mejor Artista Tropical, Salsa, Cumbia, llega al festival de música Top Show Colombo, en la Media Torta, en Bogotá, para rendirle tributo a la riqueza de la influencia africana en la música de Colombia y Estados Unidos.

El artista expresó su felicidad por el cariño que ha recibido del público y, por supuesto, de seguir llevando con orgullo sus raíces por toda Colombia y el mundo.

“Me llena de mucho orgullo compartir con otras expresiones que son testigo de este intercambio entre la cultura afrocolombiana y precisamente queremos hacer un homenaje a la cultura afro, a las influencias. Llevo un show muy especial, me gusta la marimba y las fusiones que puedo hacer con ella y con la salsa. Muy contento de ver un nuevo sonido colombiano.

Significa mucho, siento que mi carrera se va consolidando, no es que yo haga querido ser embajador, el orgullo colombiano, yo solo quería hacer las cosas bien. Es el momento de celebrar nuestra diversidad y pasar un rato agradable”, dijo.

Al final, agregó: “yo no he parado y no voy a parar. No me veo haciendo otra cosa. Y siento que cada persona tiene un propósito en la vida y a mí me gusta mostrar que hay maneras de hacerlo distinto, bien, con mucho respeto. Vale la pena mostrar que en realidad somos más que lo que se ha mostrado audiovisualmente. Soy un mensajero de la alegría, de la resiliencia, de la berraquera, del sabor, de la buena vibra, de echarse para adelante, pero no dejársela montar y hacer todo con amor”.