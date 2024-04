Marcelo Dos Santos ennoviado con presentadora de noticias. Los pillamos juntos

Marcelo Dos Santos vuelve a escena. Lo hace en Rojo carmesí, con un villano, que finge ser ecuánime y decente, llamado Alejandro Ruiz, casado con una exitosa dermatóloga (personificada por Cristina Campuzano) pero sin escrúpulos para relacionarse con una actriz y modelo (Alejandra Ávila)

Anteriormente habíamos visto al argentino, radicado en Colombia hace más de dos décadas en La reina del Flow y en la nueva versión de Café con aroma de aroma. Los directores tienen preferencia por ubicar al histrión dentro de los villanos y no hay duda de que les funciona. Curiosamente la personalidad de Dos Santos es completamente opuesta a sus roles. Marcelo, entró en una búsqueda espiritual y del equilibrio hace ya varios años, que le permiten vivir en plenitud en la escasez y en la abundancia, así lo había dicho en entrevista anterior a Vea. Un hombre “agradecido” que dedica buena parte de su tiempo a prácticas espirituales y conexión con la naturaleza.

Sobre la vida sentimental del ex esposo de Aura Cristina Geithner, con quien tuvo a su único hijo Demián, no se habían tenido muchas noticias recientemente hasta la noche del miércoles 10 de abril. Ese día llegó al evento de lanzamiento de ‘Rojo carmesí’ de la mano de una conocida presentadora de noticias. Pudiera ser solo amigos, pero las muestras de cariño los delataron y revista Vea quiso ir más allá. La misma conductora de televisión confirmó el romance.

También te puede interesar: Participante de La Casa de los famosos ya habría ganado más de 500 millones de pesos ¿quién es?

¿Quién es la novia de Marcelo Dos Santos?

Se trata de Beatriz Helena Álvarez, ex presentadora de CM& y actual conductora de noticias de Señal de la mañana, de la convergencia de Radio Nacional de Colombia y Canal Institucional del sistema de medios públicos. Álvarez también fue conductora en el canal RCN anteriormente.

Marcelo Dos Santos llegó con su novia Beatriz Helena Álvarez al lanzamiento de Rojo Carmesí Fotografía por: Leo Sánchez

Beatriz Helena comenzó revelándolos que se conocen hace 19 años y por cosas de la vida se reencontraron hace poco.

“No habíamos coincidido nunca en la vida…él estaba solo y yo estaba saliendo con alguien, pero siempre ha habido una cosa ahí como pendiente, entonces dijimos: ‘démonos la oportunidad de probar en esta instancia, en este momento en que estamos un poco más maduros, hemos pasado un montón de cosas. Yo me casé, me divorcié y cada uno ha hecho un camino de vida y un camino espiritual, en el que coincidimos”: Precisamente en este sendero que menciona es que hallaron mucha afinidad que los acercó.

“Eso es lo que nos ha unido, desde el principio, esa afinidad nos encontró, nunca había encontrado a alguien con el que pudiera hablar esos temas y él me parecía que era tan profundo y no encontraba eso en nadie”.

Podrías leer: Elizabeth Gutiérrez rompió con William Levy, de Café, con aroma de mujer. Llorando lo confirmó: “Dí todo”

Marcelo Dos Santos y Beatriz Helena Álvarez viven un amor libre y sin etiquetas

La presentadora, que también es coaching empresarial y dicta talleres de empoderamiento femenino en principio solo veía la afinidad como una “super coincidencia” y pensaba que era interesante, pero luego empezó todo: “hubo click espiritual”, reveló y luego empezaron a experimentar un redescubrimiento mutuo, pero no quieren poner etiquetas en lo que están viviendo.

“Hubo redescubrimiento mutuo y hemos abierto espacio para eso, lejos de convencionalismos. Tanto él como yo, después de mis relaciones y de las suyas, no entramos en formatos, entendemos el amor diferente, la forma de relacionarnos. No hay etiquetas, ni nombres que elijamos para eso. Hoy simplemente elegí acompañarlo y apoyarlo”, comentó la presentadora.

¿Desde cuándo salen?

“Saliendo digamos hace un mes firme oficial y él me dijo que tenía este evento y diimos ‘es un momento para los dos, no hay miedos, no hay nada que nos obligue al anonimato, obviamente sin querer decir lo que te digo, que no entramos como a hacer parte de una etiqueta, esto es muy libre como para ponerle esa etiqueta lo comprendemos así y tratamos de compartirlo”.

¿Estás enamorada?

“Si claro, estoy enamorada”.

Finalizó declarando Beatriz Helena quien en una semana estrenará un nuevo espacio cultural en el canal Institucional.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia