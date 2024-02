Marcela Reyes confirmó que Felipe Saruma engañó a Andrea Valdiri: “ya tiene novia”

Marcela Reyes, al igual que Andrea Valdiri, es una de las generadoras de contenido más comentadas del país. La también DJ se convirtió en tendencia en las últimas horas, luego de dar su opinión sobre la separación de Andrea Valdiri y Felipe Saruma.

Te puede interesar: Video: ¿Andrea Valdiri y Felipe Saruma tendrían un hijo?

Andrea Valdiri y Felipe Saruma Fotografía por: Instagram

A través de sus historias de Instagram, la antioqueña defendió a ‘La Valdiri’, afirmando que, generalmente, la sociedad suele criticar a las mujeres en una separación, pero en realidad, muchos hombres son “morrongos”.

Sus declaraciones se viralizaron rápidamente, al punto que muchos internautas la criticaron, afirmando que, supuestamente, Marcela solo quería generar controversia para que su nombre se viralizara.

Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri, ¿con quién?

Cansada de las críticas que recibió en redes, por supuestamente llamar la atención, Marcela Reyes se defendió y explicó la verdadera razón por la que defendió a Andrea Valdiri: “uno no se separa de un esposo o deja a un hombre por bueno, tiene que haber sus inconvenientes, por eso hice mi comentario, yo tengo mis razones, yo les voy a contar bien”, dijo en sus redes sociales.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

En entrevista exclusiva para este medio, la generadora de contenido reveló que Felipe Saruma le fue infiel a Andrea Valdiri con una amiga suya: “yo amigas no tengo, de hecho, yo no soy tan amiga de Andrea, ni he tenido una conversación con ella. A mí se me cae todo ese fanatismo que yo tenía en la relación cuando Saruma le fue infiel a Andrea con una de mis conocidas y de mi círculo de amistades, o sea, estando con Andrea estuvo con esta amiga de Cartagena y cuando yo me di cuenta de eso, ahí dije lo que dije, definitivamente Saruma es un... me sorprendió porque pensé que era el matrimonio perfecto”, aseguró la antioqueña.

De igual manera, Marcela Reyes explicó que defendió a ‘La Valdiri’ porque apoya a las mujeres: “en qué cabeza cabe tener una mujer trabajadora, independiente, y serle infiel. Yo supe quién era él por ella. Se notó mucho el apoyo de ella para que su pareja creciera. No es un chisme de pasillo, es algo interno, a mí se me cayó ese fanatismo del hombre perfecto”.

Felipe Saruma tiene nueva novia, confirmó Marcela Reyes

Otro de los detalles que la influenciadora nos confirmó, es que el bumangués ya tiene nueva novia. “Tengo personas que han estado en su círculo desde que ellos terminaron y también he sabido que él ha tenido dos novias oficiales, de hecho, con la que está ahora lleva muchísimos meses y lo sé porque tengo personas allegadas que han estado en esos planes privados donde él hace apagar celulares y dice que no se puede grabar, que no se puede mostrar nada, por eso lo digo”.

Vea también: Así reaccionaron Camilo y Ricardo Montaner al saber que Evaluna está embarazada

Finalmente, la también empresaria señaló: “eso es algo que yo lo sabía hace rato, ni siquiera yo debería estar contando esto... Yo no soy íntima amiga de Andrea, pero me parece hermosa, exitosa, echada para adelante, que ha tenido sus errores como todas los hemos tenido, no he tenido conversación con ella, esto que estoy diciendo es porque yo ya lo sabía”.