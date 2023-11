¿Marc Anthony firmó capitulaciones con Nadia Ferreira obligado?

Después de que hiciera viral la dedicatoria que Marc Anthony le hizo a su esposa Nadia Ferreira en pleno concierto, ocurrido en Puebla, México, han trascendido más aspectos de la controvertida pareja que lleva menos de un año de casada y tiene un hijo en común, nacido a medios de junio pasado. Con el pequeño, el intérprete y productor sumó siete hijos de distintas relaciones.

La pareja, que en febrero del 2022 dejó al descubierto que estaban de romance y en mayo siguiente se comprometió, llegó al altar en enero del 2023. La diferencia de edad entre ellos de 30 años no ha sido obstáculo para que estén juntos y luzcan radiantes. El matrimonio, que se constituye en el cuarto para Marc, ya que estuvo casado con Dayanara Torres, Jennifer López y Shannon de Lima, anteriormente es el primero de Nadia, ex Miss Paraguay.

Cuando surgieron las imágenes del enlace de Marc y Nadia muchos se preguntaron por la fortuna de cantante de Flor pálida y si había firmado capitulaciones, ya que lo hizo en sus anteriores nupcias. Hasta ahora no había datos al respecto, pero según reportó en una de sus notas el programa de variedades y espectáculos El gordo y la flaca, de Univisión, en esta oportunidad el intérprete también firmó.

También te puede interesar leer: Marc Anthony cantó a su esposa, Nadia Ferreira, la misma canción que le dedicó a Jennifer López. entérate cuál es y qué dijo Nadia.

Según la información que ha trascendido él no deseaba hacerlo, pues estaba convencido de que su unión, a diferencia de las anteriores, será para siempre. No obstante, sus consejeros legales y sus hermanos lo convencieron de proteger su fortuna que ascendería a unos 80 millones de dólares y que si se llegare a separar de Nadia sin firmar capitulaciones tendría que entregar en un 50%. Asunto que no sucederá ya que la paraguaya no se negó a firmar los documentos y Marc también puso su firma allí días antes de dar el sí.

¿Qué recibirá Nadia Ferreira si se divorcia de Marc Anthony?

Según lo reportado por el espacio de Univisión si llegara a separarse de Marc Anthony, Nadia recibiría una mensualidad de 25 mil dólares, algo así como 100 millones de pesos colombianos mensuales, si permanece sola y sin casarse de nuevo. Si llegara a tener otro novio o se casara, perdería esta pensión. Si tienen hijos, dice el documento, como ya en efecto lo tienen, sería un tribunal el que diría cuánto debe dar mes a mes el cantante a la paraguaya.

Aquí más notas que son tendencia en el entretenimiento