Manuel Turizo se confesó con Vea ¿Está en planes de convertirse en papá?

Manuel Turizo es uno de los cantantes colombianos más importantes de la industria en la actualidad. Muestra de lo anterior son los millones de reproducciones que acumulan sus canciones en las plataformas digitales, así como el lleno total que suele tener en sus conciertos y los reconocimientos que ha recibido en su corta, pero fructífera carrera.

Y aunque recién terminó su recorrido por Europa, correspondiente a la gira que inició hace dos años y que denominó 2000 Tour, el artista nacido en Montería ya se encuentra trabajando en su próximo álbum. Razón por la cual concedió una entrevista a la revista Vea, en la que concedió detalles de este proyecto, así como de su vida personal.

¿Manuel Turizo se está preparando para convertirse en papá?

Teniendo en cuenta que su álbum 2000 evoca los mejores recuerdos de su infancia y hace un recorrido por aquellos sonidos que influenciaron sus inicios musicales, el joven de 24 años recordó en su charla con Vea la importancia de la familia.

“Yo creo que para cualquier persona es fundamental la presencia de sus seres queridos, no solo de la familia de sangre sino de aquellos que tú también escoges como tu familia. Esas personas moldean lo que eres y, al menos en mi caso, si ellos no estuvieran no sé para qué podría estar vivo”, comentó el intérprete de La bachata y Una cerveza, quien recordó que una de las experiencias que más forjó su carácter fue trabajar de niño en una finca junto a su padre.

Te puede interesar: Ella es Johanna Ortiz, la diseñadora caleña que vistió a Meghan Markle en su viaje a Colombia

Fue entonces cuando le preguntamos a Manuel Turizo si planea conformar su propia familia y quiere convertirse en padre. Su respuesta fue contundente.

“No ahora mismo, no es algo que esté pensando en hacer ya, la verdad. Pero sí es algo que sueño. Yo me imagino a dos mini Manuel por ahí, peinados igual que yo y con dos aretes”, concluyó al respecto.

"Quiero que llegue el momento de mi vida en que me digan ‘papá' ¡Quiero muchos hijos!", Manuel Turizo. Fotografía por: Instagram @manuelturizo

¿Qué se sabe del próximo álbum de Manuel Turizo y de futuros conciertos?

En su charla con Vea, el cantante habló también sobre Enhorabuena, una canción que estrenó hace pocos días y que marca la continuación de la exploración musical de exploración musical que inició hace varios años con 2000, en el que incluyó temas de bachata, merengue y otros géneros musicales.

“Creo que esta es la última canción que va a salir antes de estrenarse álbum completo. Desde De lunes a lunes hasta Enhorabuena, son muestras de las piezas que van a componer este trabajo”, aseveró.

No te pierdas: Las ciudades que Shakira visitaría en Colombia con ‘Las mujeres ya no lloran World Tour’

En cuanto a sus próximas presentaciones, Manuel Turizo reveló que a finales de 2024 iniciará una nueva gira mundial con la que presentará su próximo álbum. Sin embargo, contrario al tour anterior, esta vez iniciará en Europa y concluirá en América Latina en 2025.