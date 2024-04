La ‘Gorda’ Fabiola se va de Colombia por nuevo proyecto. ¿Adiós Sábados Felices?

Fabiola Posada es sin duda uno de los personajes más mediáticos que tiene el programa más antiguo de la televisión colombiana Sábados felices. La humorista, que además tiene su propio show con el que hace giras no solo dentro del territorio nacional, sino fuera de él, también se ha vuelto muy digital y su material en redes sociales es muy comentado. Tan solo en Instagram cuenta con más de un millón doscientos mil seguidores. Por supuesto, lo que tiene que ver con su vida personal y los retoques estéticos que se ha realizado también genera bastante atención en sus followers.

Fue a través de las redes que anunció que sale del país y que no lo hace sola. Su destino será Europa y se marchará con su colega y amiga Patricia Silva, quien hace unas pocas semanas se pensionó del programa y dejó claro que salió de Sábados felices, pero continúa con sus shows como humorista.

¿Por qué Fabiola Posaba se va de Colombia y con quién?

Volviendo a Fabiola, quisimos hablar con ella y que nos contara cómo decidió marcharse para Europa, por cuánto tiempo y qué pasará con Sábados felices, pues generalmente ella graba semanal o quincenalmente.

Fabiola no está feliz, está dichosa, pues es la oportunidad de mostrar su talento y en general, su show en tierras europeas. Contó que ya habían intentado programar una gira, pero por fechas no se habían dado las cosas con la misma compañía que la ha llevado a presentarse en distintas ciudades de Estados Unidos . “Lastimosamente en una primera ocasión no se dieron las cosas por trabajo, no podíamos aceptar las fechas y finalmente la logramos en pleno verano”

¿'La Gorda’ Fabiola Posada sale de ‘Sábados felices’?

Ahora ya todo está listo y en cuestión de días parte junto a Silva.

“Patricia y yo nos vamos un mes para Europa. Por primera vez yo voy a estar trabajando en el viejo continente, Patricia si ya había tenido de trabajar allá”. Nos anticipó que participarán “es un festival de humor solo mujeres, y espero sacarla del estadio”, mencionó la querida humorista que comenzará su gira en España.

“Mi gente bonita de España, comenzamos nuestra gira, empezamos en Murcia. El próximo domingo 9 de junio, vamos a abrir puertas a las 12:00 a.m, para disfrutar de ‘viejoteca’, las trovas de nuestro canario y por supuesto, el humor femenino”, dice junto a su colega Silva en el material que anticipó en sus redes.

Afiche promocional de una de las presentaciones de Fabiola y Patricia en Europa Fotografía por: Cortes

Y para los que se están preguntando que va a ocurrir con su rol en Sábados felices, espacio que este año llegó a sus 52 años, Fabiola explicó que: “Patricia ya salió pensionada del canal y tiene plena libertad, yo si hablé con mi jefe, Juan Ignacio Velásquez, y le pedí toda la colaboración del mundo y afortunadamente son unas tres fechas con las que me cruzo y le pedí el favor de que me pusiera a grabar todo lo que más pudiera para poder dejar mis programas grabados, para no afectar para nada mi programa del alma, de toda la vida que es Sábados felices”. De esta manera, esta nueva oportunidad para Fabiola no afectará en nada su trabajo.

“Nos vamos del 5 de junio al 2 de julio, arrancamos por Madrid, algunas sitios los conozco. Vamos a trabajar como se trabaja en España, viernes, sábado y domingo y vamos a tener esos días para conocer, tomar el euro tren… Dejo adelantando todo mis programas” puntualizó

Fabiola estará el 8 de junio en Madrid; el 9, en Murcia; el 14, en Málaga; el 16, en Benidorm. Las fechas de otras ciudades del viejo continente, incluyendo Londres, las están ultimando.

