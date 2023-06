“Me han convertido en un monstruo”, Kevin Spacey después del escándalo sexual

Hace casi 6 años, Kevin Spacey, la estrella de la exitosa serie de drama político House of cards, de Netflix, comenzó a vivir la etapa más complicada de su vida, cuando el también actor Anthony Rapp declaró que había sido acosado sexualmente por él durante una fiesta. Tras esta denuncia inicial aparecieron muchas más sobre acoso, abuso y violación que habrían sucedido en los últimos años.

La justicia de Estados Unidos se pronunció a favor de Spacey, y en octubre del 2022 fue exculpado, por un jurado en Nueva York, de la acusación de Anthony Rapp. Además, se retiraron otros dos cargos presentados en Los Ángeles y Nantucket (Massachusetts), tras la muerte de una de las víctimas y la decisión de la otra de no testificar.

El actor que estará en los estrados el próximo 28 de junio, dijo que los medios lo habían hecho todo por hacerlo ver como un monstruo. Fotografía por: Getty Images

El actor, que inicialmente rechazó las acusaciones de conducta inapropiada, pero admitió su homosexualidad, comenzó una defensa legal para limpiar su nombre alejándose de los medios de comunicación. Netflix decidió sacarlo de la sexta y ultima temporada de House of cards, donde interpretó al poderoso Frank Underwood. Así, el doble ganador del Óscar en las categorías de Mejor Actor por Belleza americana y Mejor Actor de Reparto por Los sospechosos de siempre, , veía como su carrera de más de 35 años prácticamente terminaba.

“Los medios me han convertido en un monstruo”

Ahora el actor nacido en South Orange, New Jersey, rompió su prolongado silencio en un momento crucial de sus procesos judiciales, afirmando que existen personas que creen en su inocencia y que así volverá a la actuación. “Sé que hay mucha gente que está lista para contratarme en el momento en que me absuelvan de estos cargos en Londres”, afirmó al diario alemán ZEITmagazin.

Y es que, en pocos días, el próximo el 28 de junio, en Londres, comenzará el juicio donde responderá por las acusaciones relacionadas con incidentes que ocurrieron entre 2005 y 2013. Serán 4 semanas intensas donde se definirá su futuro, aunque hay muchas personas que ya lo condenaron.

“Los medios de comunicación han hecho todo lo posible para convertirme en un monstruo, pero de la gente no he recibido nada más que cariño”, comentó el actor, resaltando que sus admiradores todavía le piden fotos, autógrafos y le dan mensajes afectuosos de apoyo. “Estos encuentros me dan resiliencia”, afirma Spacey.

En la entrevista, Spacey le admitió al periodista que, a pesar de un veredicto favorable en el juicio, duda mucho que pueda llegar a restablecer por completo su reputación. “Todavía estoy tratando de procesarlo. No estoy listo para hablar de ello aún”, asegura y comenta en forma positiva que “Todo pasa por alguna razón. Y aún si la razón no está clara al principio o las cosas no se resuelven inmediatamente, al final todo tendrá sentido”.

El incierto futuro profesional de Spacey

El actor es el primero en confirmar que no tiene grandes proyectos a la vista. “Ahora, a menudo siento que estoy de vuelta en el comienzo de mi carrera, cuando nadie me quería… Solo porque estuve en el banquillo por un tiempo, no voy a dejar de trabajar. No quiero oxidarme. Estoy listo”, afirmó en la entrevista.

Esta situación lo ha llevado a aceptar pequeñas participaciones, como la de poner su voz al villano principal de Control, filme independiente dirigido por Gene Fallaize. Esta clase de producciones no es el tipo de proyecto que hubiera aceptado antes de caer en desgracia, como reconoce el mismo Spacey.

Por el momento y mientras se define su situación, el actor de 63 años se dedica a la creación literaria, escribiendo guiones para teatro, cortos y cine. Pero en sus historias hay una sobre la que nunca escribirá, la de su experiencia al ser acusado de delitos sexuales: “No tengo ningún interés en luchar contra algo por el que no vale la pena luchar”.