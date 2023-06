Kevin Bury de ‘Romina Poderosa’ y su novia Michelle Olvera presumen su embarazo

El pasado martes 13 de junio, el actor Kevin Bury y su novia Michelle Olvera sorprendieron al anunciar que están esperando su primer hijo. En la publicación que realizaron se observa a la pareja vestida de blanco, ella con un vestido corto y él con un pantalón y una camisetilla, dándose un romántico beso mientras muestran la ecografía del bebé. Además, se abrazan tiernamente e incluso, el actor le da un beso a la barriguita de su novia.

“Queremos compartir con ustedes este momento tan especial e importante para nuestras vidas”, escribieron en la descripción del post que ya cuenta con más de 100 mil likes. Sus seguidores no duraron en comentar y felicitarlos. “Les deseo lo mejor y más bonito de la vida en esta nueva etapa”, “qué felicidad”, “se merecen el cielo completo”, “me muero de la felicidad. Qué bendición más grande la que les llegó”, “qué linda noticia”, “los felicito mucho”.

¿Cuántos meses de embarazo tiene la novia de Kevin Bury?

Luego de confirmar la noticia, la pareja posó en exclusiva para Vea, mostrando la pequeña barriguita de Michelle Olvera, quien se mostró muy feliz.

A través sus redes sociales, Kevin Bury, quien interpreta a Leonardo Chitiva en ‘Romina Poderosa’, confirmó que se convertirá en padre. ¡Fotos exclusivas Vea! Fotografía por: Arturo Rodríguez

En una entrevista para Caracoltv.com Kevin Bury reveló que ya pasaron el primer trimestre del embarazo. “Muy feliz, con mi novia decidimos hacerlo público, llevamos ya tres meses y medio casi cuatro”. No habían comentado antes la buena nueva porque querían asegurarse que todo estuviera bien, dentro de los parámetros normales. “Era una noticia que teníamos reprimida porque no la queríamos contar por temas de riesgos, pero ya la primera etapa se superó. Estamos felices, con mi novia estamos en una nueva etapa, somos papás primerizos, así que vamos a aprender un montón, ya estamos aprendiendo”.

La pareja no es la única emocionada, sus familiares y amigos también: “nuestras familias están felices, nuestros amigos están de un apoyo increíble que yo no me esperaba”, dijo el actor de Romina Poderosa.

¿Kevin Bury y su novia tendrán niño o niña?

Aunque ya están próximos a cumplir cuatro meses de embarazo, por ahora no saben si será una niña o un niño. “no sabemos, yo creo que la revelación de sexo es dentro de un mes o mes y medio por ahí”, por esa razón, no han escogido el nombre.

¿Quién es Michelle Olvera?

Michelle es una actriz mexicana de 24 años, conocida por interpretar a Isabela Sandoval en la telenovela de Telemundo La doña. Además, también ha participado en otras producciones como El señor de los cielos, Un día cualquiera, Sin miedo a la verdad, La voz más bella, entre otras.