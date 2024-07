Jullieth Cano reveló por qué se fue de ‘Noticias Caracol’: “han sido días duros”

El pasado 3 de junio, Jullieth Cano, periodista de Noticias Caracol, sorprendió al anunciar su salida del informativo de Caracol Televisión. La comunicadora trabajó durante siete años como corresponsal en Cúcuta, Norte de Santander.

A través de sus redes sociales, expresó sus agradecimientos a sus jefes, compañeros y televidentes, quienes, durante todo este tiempo, la apoyaron para su crecimiento profesional.

¿Qué pasó con Jullieth Cano y por qué renunció a ‘Noticias Caracol’?

En diálogo con Vea, la periodista reveló los motivos que la llevaron a culminar con esta etapa laboral. “La decisión la tomé netamente personal, cuando yo estaba tomando esa decisión fue que me empezaron a amenazar por unos informes que hice. Necesitaba una señal para tomar la decisión, y ya con las amenazas fue lo mejor cerrar el ciclo. Yo dejé las puertas abiertas, mis jefes están muy contentos con mi trabajo”, aseguró.

Días después de haber renunciado, Cano comenzó a recibir múltiples amenazas que atentaron contra su vida e integridad como persona y profesional.

De acuerdo con sus declaraciones, no ha sido nada fácil sobrellevar esa situación. Algunas personas malintencionadas han querido dañar su imagen realizando montajes hechos con Inteligencia Artificial.

“Luego de la renuncia me hicieron unas ofertas laborales aquí en Cúcuta y no sé si se enteraron o qué, pero algunas personas inescrupulosas tomaron una foto mía de mis redes sociales y me hicieron unos montajes, que evidentemente se muestran que no son reales. No sé quién está detrás de eso, yo ya puse una denuncia, pero obviamente me afectó demasiado”, afirmó para este medio.

Además, la periodista aseguró que esas amenazas la han afectado no solamente a ella, sino también a su círculo familiar: “la primera amenaza que recibí afectó a mis papás. Luego salió un panfleto, nombraba a seis periodistas, entre esos yo. Luego salió una noticia falsa de que habían atentado contra mí, eso afectó a mi familia... Han sido unos días demasiado duros, en los que no he podido dormir bien, he estado intranquila. Sin embargo, a la vez estoy tranquila porque sé que hice las cosas bien, eso lo demuestra la gente. Muchos aprueban la labor que hice durante siete años”.

¿Para dónde se va Jullieth Cano, experiodista de ‘Noticias Caracol’?

Por ahora, la comunicadora estará dedicada a su familia, a recuperarse de esta difícil situación que atraviesa y a solucionarla de la mejor manera posible.

“Esperando que vuelva la calma en medio de todo lo que me ha pasado las últimas semanas. Me voy a desconectar y a descontaminarme con todo lo que ha pasado. Recibir tanto respaldo me ha generado tranquilidad. Todavía no sé qué voy a hacer qué decisión voy a tomar, por ahora quiero días de tranquilidad, estar con mi familia y mi hija”, aseguró Jullieth.

Finalmente, se refirió a la nostalgia que ha sentido por su salida de Noticias Caracol, que se convirtió en su segundo hogar. Por eso, lamenta que quieran acabar con su imagen: “Desde el minuto uno que tomé la decisión, me dio nostalgia, y aún más cuando lo hice público en todas mis redes que empecé a recibir muchísimos comentarios. He hecho un trabajo honesto, y por más que quieran empañar esa imagen no lo van a lograr porque la gente conoce cómo soy yo como ser humano y como profesional”.