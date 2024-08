¿Juan Pablo Navarrete y Nanis Ochoa se reconciliaron? El cantante se confesó en Vea

Juan Pablo Navarrete es un cantante de música regional colombiana que goza de gran popularidad gracias a canciones como Mil cochinadas, Puño de diamante, Guaro (remix), Tu fama te hará llorar, También puedo olvidarte, entre otras. Además, hay quienes lo recuerdan por la relación amorosa que, durante seis años, sostuvo con la actriz y presentadora Nanis Ochoa.

¿Nanis Ochoa y Juan Pablo Navarrete se reconciliaron?

En una entrevista con la revista Vea, el músico bogotano presentó Hágale, su más reciente lanzamiento musical, una canción perfecta para decirle “adiós”, con toda dignidad, a un antiguo amor.

“Este es un despecho, pero con dignidad; como a mí me gusta. El mensaje de Hágale, sencillamente, es para decirle a la otra persona: ‘¿Tú me querías dejar? Yo me di cuenta, entonces avancé, me adelanté y conseguí otro amor’. De eso se trata esta canción”, expresó Juan Pablo Navarrete, quien respondió también si escribió esta canción pensando en una ex: “Todos hemos pasado por diferentes situaciones a lo largo de nuestras vidas y, al momento de hacer música, todo eso hace mella y participa de la inspiración para armar la temática de una canción”.

Fue entonces cuando aprovechamos para preguntarle al artista de 34 años si está soltero o, como se especuló hace algunas semanas, se reconcilió con Nanis Ochoa, mamá de su hija Francesca. Cabe recordar que ambos se mostraron muy cercanos en el cumpleaños de Luisa Fernanda W, lo que generó dudas entre sus más curiosos seguidores.

“Nanis y yo siempre vamos a ser pareja porque tenemos una niña de tres años, casi cuatro, y como siempre lo digo: ella y yo siempre vamos a estar juntos como papás; en cuestión de Francesca siempre vamos a ser pareja y equipo. Sin embargo, si algún día o en algún momento se llega a dar la oportunidad de intentar las cosas... qué rico, pero si no se da también muy bien y muy normal (...) Yo ahora estoy pasando por una etapa de mi vida muy especial porque estoy enfocado en mis proyectos y en mis hijas, y también estoy tranquilo y muy bien del corazón”, explicó Juan Pablo Navarrete ante los micrófonos de Vea.

Los consejos de Juan Pablo Navarrete para superar la ‘tusa’

Teniendo en cuenta que Navarrete ha acompañado a miles de despechados con sus canciones y que, por supuesto, también ha debido enfrentar a este tipo de procesos, le preguntamos por algunos consejos que ayuden a superar el desamor.

“No tomen licor. Esto es un poco contradictorio con lo que yo canto, pero, en realidad, a mi padre le aprendí que cuando es más, es menos (...) Hay que hacer ejercicio, mirarse al espejo y amarse a uno mismo; hay que cambiar de rutina y, en medio de todo esto, procurar compartir con tus amigos y tu familia. Eso sí, lo que nunca se debe hacer es llamar borracho a esa persona, eso no lo hagan porque, por lo general, sale mal”, comentó Juan Pablo Navarrete, quien también mencionó que una de sus canciones favoritas para pasar la tusa es Borracho te recuerdo, de Vicente Fernández.