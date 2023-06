Juan Pablo Medina terminó con Paulina Dávila tras la amputación de su pierna

El actor Juan Pablo Medina se convirtió en noticia en todo el continente en agosto del 2021 cuando fue llevado a urgencias tras sufrir una emergencia médica en el estudio de televisión mientras rodaba una serie. El actor que le dio vida a Diego Olvera en la serie La casa de las Flores, sufrió una trombosis que derivó en complicaciones que le significaron la amputación de una de sus piernas. Después del hecho mantuvo un largo silencio y solo usó las redes para agradecer en ese entonces una nominación a los premios Ariel, por su rol en la película El club de los idealistas.

Después, usó Instagram para felicitar a su novia, la actriz colombiana Paulina Dávila por su cumpleaños. “Muchas felicidades Chulita, Paulina Dávila ¡¡¡qué rico poder pasar juntos este cumpleaños!!! Te Amoooo”, escribió el actor con una foto donde se les veía a los dos radiantes frente al pastel de cumpleaños.

Meses después el actor concedió entrevistas en las que se refirió al difícil proceso que enfrentó con la amputación y al apoyo indiscutible de su familia y su novia, la actriz a quien vimos en Luis Miguel, la serie.

Juan Pablo Medina: “Ya no estamos juntos”

Ahora Juan Pablo, de 45 años, ha concedido una nueva entrevista a Adela Micha y ha revelado que luego de tres años de noviazgo decidieron romper la relación con Paulina.

“Yo no podía ni pensar, tenía mucho miedo todavía… Ella iba todos los días y estuvo conmigo todo el tiempo y fue hermoso, ella y mis papás y cómo nos acomodamos, no había de otra, yo me sentía muy tranquilo y muy acompañado”, mencionó el actor de 45 años sobre las primeras semanas después de la amputación.

También te puede interesar: Juan Pablo Medina, actor de La casa de las flores, inicia su rehabilitación

Luego detalló cómo ha sido la relación con la actriz de 34 años luego de la ruptura. “Cada quien está haciendo sus proyectos, peor ya no estamos juntos. Hay mucho amo, sobre todo pasaron cosas muy fuertes que teníamos que trabajar cada quien, pero todo bien”

Curiosamente ni Juan Pablo ni Paulina han borrado las fotos donde aparecen juntos de sus redes sociales lo que claramente sería una señal de que en realidad la ruptura se dio en buenos términos y conservan una buena relación amistosa.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento