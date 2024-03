Juan Pablo Espinosa no quiere hijos con David, su novio. Estas son las razones

Juan Pablo Espinosa se fue del país hace ocho años con la intención de internacionalizar su carrera. Después de protagonizar producciones como El secretario, Tu voz estéreo, A corazón abierto, El último matrimonio feliz, solo por mencionar algunas, Espinosa empacó maletas y llegó a Miami. Allí estuvo en La fan, de Telemundo, junto a Angélica Vale. Pero su objetivo era Hollywood y por eso, pronto llegó a Los Ángeles.

Ha sido una carrera construida que ha dado frutos. Estuvo, irreconocible físicamente e impecable actoralmente, hay que decirlo, en su rol en la serie de Netflix ‘Sigue respirando’, donde es el padre de la protagonista; también junto a Catherine Zeta Jones en la cinta ‘Griselda, la reina de la cocaína’.

Ahora está de regreso en el país, pero solo por unos pocos días. La semana de Pascua vuelve a Los Ángeles donde vive cerca de las montañas, junto a David, su pareja desde hace un buen tiempo. En su paso por la capital lo encontramos disfrutando del teatro, uno de sus pasatiempos favoritos y hablamos con él sobre su carrera, su relación de pareja y los planes.

¿Qué haces en el país y a qué viniste?

Vine para un matrimonio a Cartagena y mi mamá no me perdonaría no pasar por Bogotá y bueno, no me tiene que rogar para que venga. He ‘tragado’ como un cerdito, soy feliz a punta de ajiaquito, almojábana, pande yuca y aprovechando la tierrita.

¿Cuánto tiempo vas a estar?

Me Voy a quedar una semana más.

Juan Pablo Espinosa está radicado en Los Ángeles junto a su pareja, David Fotografía por: Johan López

Juan Pablo Espinosa grabó con Eugenio Derbez serie de Apple

Actoralmente ¿en qué andas?

Tuvimos la películas que la compró HBO ‘Half brothers’, en español Medios hermanos, que en Colombia se puede ver en Netflix y una que ya vieron ‘Keep breathing’ (Sigue respirando)… una historia de mucha intriga, acción y muy freudiana. Y acabo de hacer unos capítulos en una serie de Apple tv que se llama ‘Acapulco’. Es en inglés y spanglish es un cantante maravilloso que se llama Rodolfo y es ochentera es divertida, con Eugenio Derbez. Y Dios quiera que les pueda dar buenas noticias, estoy en un proceso de casting que no cuento por agüero de una producción muy importante.

Y ¿cómo te sientes trabajando en Los Ángeles?

Agradecido. Tratando de abrir espacio y mostrar que somos personas que lo damos por el trabajo.

Algunos les da nostalgia por el país cuando están lejos, ¿te ha pasado?

Todo el día. La nostalgia esta presente, no solo soy el fan numero de mis compañeros de todo lo que está pasando aquí en la industria. Me fui hace ocho años y me emociona y ver la industria que ha crecido y lo que se está logrando, que Apple, Netflix, Prime estén aquí. Los estándares han subido mucho y me encanta.

Y ¿te gustaría trabajar en una producción colombiana de nuevo?

Si, super dispuesto, sería una dicha. Hay producciones que me interesan y traer lo que he aprendido, me encantaría.

Tienes un hogar en Los Ángeles, una pareja estable, ¿hay planes de ser papás?

No para nada. Ahora que estoy aquí, mi pareja, se llama David, y hablo con él y le digo: ‘no se te olvide regar la mata que esta en la esquina, esa necesita más agua’ : si nos va bien con la mata, nos graduamos a perro, pero por la maravillosa adrenalina que tiene esta carrera muchas veces me ha tocado ir a cuatro meses a Vancouver y David me dice ‘¿y quieres perro?. EN realidad, es difícil. Admiro mucho a mis compañeros de carrera que tienen hijos y logran balancear las dos cosas.

Y David ¿está dispuesto a sacrificar el anhelo de un hijo?

Él tampoco ha tenido ganas de ser papá… Él no tiene que ver con la actuación él trabaja para radio, pero los dos estamos encaminados a construir un hogar de los dos.

¿Cuánto llevan juntos?

6 años y medio.

Los planes de pareja de Juan Pablo Espinosa

¿Y Cuáles son los planes en pareja?

Me acuerdo, ahora que estoy en Colombia, de mis días en que estaba grabando tres producciones al mismo tiempo. Estaba en ‘El último matrimonio feliz’, metido en ‘Los caballeros las prefieren rubias’ y con un pie en ‘A corazón abierto’ y lo único que pedía era tiempo. Ahoritica estoy viviendo una etapa de mi vida donde lo más lujoso que me puedo dar en la vida es tiempo.

Disfruto mi pareja, nuestro plan de hogar, que lo amo con todo el corazón, es llegar a a casa, preparar la comida juntos, buscar una buena receta, prendemos una velita, nos sentamos a comer los dos, nos contamos nuestro día y nos ponemos a ver una serie. Eso para mí es el hogar más maravilloso que quería crear en mi vida: tener una pareja estable, donde uno se sienta en familia, maravilloso. Además, tenemos un apoyo maravilloso de nuestras familias y eso es muy lindo.

