José Fernando Patiño: así es ser padre de mellizos. ¿Llegará la niña? “Es un reto”

José Fernando Patiño no solo es uno de los periodistas y presentadores más queridos del país, también es un padre ejemplar que ha dedicado sus últimos cinco años a criar a sus dos hijos mellizos, quienes nacieron fruto de su amor con su esposa Marcela Guataquira.

Emilio y Tomás nacieron en noviembre del 2018 y, desde entonces, la vida del presentador caleño cambió por completo. Desde ese momento supo que su papel como papá sería uno de los más importantes de su vida.

En este Día del Padre, José Fernando Patiño abrió su corazón y en entrevista con Vea habló sobre su experiencia de tener dos hijos al mismo tiempo.

“Romantizamos todo, romantizamos la maternidad, la paternidad, pero no, es muy difícil, muy complicado... Pero ¿por qué tenía que negarme de tener el rol de ser padre si la vida es una sola? No saben lo maravilloso que es ejercer este rol, además porque ese te hace ejercer otro, que es el de abuelo, ese no me lo quiero perder, lo estoy esperando. ¿Cómo me voy a privar de esto tan maravilloso? Yo siento que si criamos buenos seres humanos vamos a darle al mundo esos seres humanos que necesita”, comentó el comunicador.

Criar a dos hijos al mismo tiempo no es una tarea fácil, pero José Fernando lo ha hecho con amor y paciencia.

“Realmente me parece un reto bastante importante, pero gracias a eso también soy la persona que soy hoy. Criar a dos es duro, cuando nacieron yo dije que no iba a tener niñera. Ellos estuvieron 14 días en UCI, entonces nosotros íbamos todas las mañanas y hacíamos plan canguro, allá los cambiaban, los alimentaban, etc. Cuando ya nos los entregan y aunque ya nos habían advertido, pero una cosa es que te digan y otra es vivirlo, de verdad, uno no duerme, no dormíamos. Pasaron cuatro días con sus noches cuando dijimos que ahora sí necesitábamos una enfermera neonatal que nos ayudara. No éramos entes, no dábamos pie con bola con los niños”, relató sobre cómo fueron los primeros días acoplándose a la vida de papás de dos.

José Fernando Patiño siempre quiso ser papá

A lo largo de estos cinco años de experiencia que José Fernando ha tenido como papá, se ha asegurado de pasar tiempo de calidad con Emilio y Tomás, jugando, leyendo y hablando, y aunque ha sido un reto, el periodista lo describe como lo mejor que le ha podido pasar en su vida.

“Es un reto porque te pone al límite en cosas que nadie más lo haría, ningún otro rol te pone al límite como el de padre, porque te confronta contigo mismo con la paciencia que debes tener. En esta casa intentamos ser la mejor versión todos los días.

Yo quería ser papá por el ejemplo que tenía en mi casa. Yo le pedí a Dios por un niño sano. Con mi esposa pedimos que ojalá pudiéramos tener mellizos, esos son niños queridos, necesitados, deseados”, aseguró para este medio.

Cuando José Fernando y su esposa tomaron la decisión esperaron por varias semanas, pero no sucedía, Finalmente, durante un viaje a Europa, Marcela comenzó a presentar algunas señales de alarma... Al volver a Colombia se dieron cuenta que estaban embarazados. “Cuando me enteré me puse a llorar. A los quince días nos dimos cuenta que eran dos, fue toda una sorpresa”.

José Fernando Patiño no tendrá más hijos

Pese a que su experiencia ha sido enriquecedora, el presentador, quien esta semana estrenó su podcasts Sin Reserva, reveló en exclusiva para Vea, que se operó para no tener más hijos.

“Me hice la vasectomía. Yo quería la niña y siempre pensé cuando llegaron Emilio y Tomás, decía, ‘yo quiero mi niña’, pero ya después de ser papá de dos, de ver lo duro que es, de ver realmente que este es mi aporte, no puedo ser tan irracional, pero también la situación económica. Tomé la decisión por salud pública, porque en serio no es fácil este proceso, pienso que la pareja está bien, está perfecto. Si yo hubiera sabido que esto era tanto reto y que necesitaba tanta energía, yo los hubiera tenido a los 25... Yo con ellos tengo suficiente”.

Aunque el camino ha sido fácil, José Fernando se ha convertido en un ejemplo a seguir para muchos padres. Ha demostrado que es posible criar a dos hijos felices y exitosos, incluso cuando es un trabajo duro. Su dedicación a su familia es una inspiración para todos los que lo conocen.