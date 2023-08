Jorge Rausch de MasterChef se vistió de falda y generó polémica, ¿por qué lo hizo?

Jorge Rausch, el juez de MasterChef Celebrity, es toda una figura de renombre del entretenimiento colombiano. Cuenta con más de millón y medio de seguidores en Instagram y su rol en el reality de cocina colombiano se ha extendido a otras versiones del programa como el que se realiza para Ecuador. El chef, de 53 años, se encuentra actualmente al aire en la producción de RCN donde es uno de los que más exige a los cocineros participantes, pero también se ha convertido en un apoyo para todos regalándole tips y secretos para mejorar a medida que transcurre la competencia.

También es bastante popular por sus viajes y justamente hace algunas semanas comenzó a compartir videos en distintos lugares como Turquía o Israel, donde le deja ver a sus seguidores la riqueza de los mercados locales, la variedad gastronómica y en general, algunas de las costumbres que tienen los habitantes de las ciudades que visita.

Jorge Rausch está en tierras escocesas y quiso vestirse como lo hacen allí Fotografía por: Instagram

Jorge Rausch se puso falda de cuadros para ir a una cena

Hace algunos días llegó a Escocia, lo hizo con el ex participante de MasterChef Celebrity 2023, el influencer Mario Ruiz, quien salió eliminado hace pocas semanas luego de mostrar que es un excelente cocinero de postres.

Regresando al destino en el que actualmente está, al parecer por invitación de una marca de whisky, Jorge quiso vivir la experiencia de Escocia con todas las de la ley y por ello, hace algunas horas subió varias imágenes de él vestido con el tradicional atuendo escocés, que para los hombres incluye la falda de cuadros, que le hemos visto vestir, por ejemplo, al rey Carlos III cuando visita estas ancestrales tierras. Rausch optó por falda en azul, mientras que su expupilo quiso la roja. Ruiz también subió a sus redes una imagen con el outfit y escribió en inglés: ”Cuando estés en Escocia, haz lo que hacen los escoceses”, como una manera de explicarle a quienes de repente no están enterados, que es la costumbre de estas tierras.

Rausch, por su parte, recibió comentarios como: “Guapo hasta con falda mi Georgie, va a ser tu nuevo atuendo en Masterchef para que compitas con nosotras escribió la chef Carolina Sánchez; “Se está gastando todo lo que se ganó en MasterChef,” escribió otro de sus seguidores.

La mayoría de los comentarios son de felicitación por lo bien que se ve, algunos de ellos dicen: “super cool”, “divino”, “te amo, qué bien te ves” y cumplidos similares. Aunque también hay quienes no se acostumbran a que un hombre luzca faldas: “Entiendo que es un atuendo europeo masculino, pero no me acostumbro, en este momento veo a tres comadres echando chisme…con todo respeto”, escribió una seguidora.

Las fotos de Rausch precedieron una tradicional cena escocesa que el chef y el influencer disfrutaron e incluyó entrada de músicos tocando gaitas.