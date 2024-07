Jorge Cao reveló la razón de su ausencia de la televisión: “no me he muerto”

Aunque es cubano, Jorge Cao es nacionalizado colombiano. Lleva 30 años siendo parte de la industria audiovisual de este país, donde se ha destacado por su participación en producciones como La mujer del presidente, Corazón prohibido, La venganza, Pasión de Gavilanes, Te voy a enseñar a querer, El último matrimonio feliz, A corazón abierto, ¿Quién eres tú?, Sinú, río de pasiones, La ley del corazón, entre otras.

¿Qué ha sido de la vida de Jorge Cao?

La última producción en la que estuvo al aire fue en el 2019 con La ley del corazón, donde interpretó al doctor Alonso Olarte. Desde entonces, el actor ha estado alejado de la pantalla chica. Aunque se estrenó una nueva temporada de Pasión de Gavilanes, el actor no hizo parte del proyecto. Su personaje de Martín Acevedo fue interpretado por el actor Germán Quintero en su reemplazo.

Muchos de sus seguidores se han estado preguntando qué pasó con su vida, pues, incluso, han llegado a pensar que no volverá a actuar. En entrevista con Vea, el actor se mostró agradecido el cariño que ha recibido durante su carrera profesional en Colombia.

“La televisión es parte de mi vida junto con el teatro y el cine. Yo debuté a los 8 años. La televisión colombiana me dio la posibilidad de conocer este país, su gente, su corazón, cuando la televisión colombiana comenzó a viajar por el mundo, mi rostro viajó. Yo soy parte de esta televisión, los últimos 30 años soy parte de este mundo. He hecho 25 productos en Colombia y de esos hay 9 que considero que son de alta calidad. Tengo 47 premios gracias a la televisión colombiana”, afirmó.

¿Por qué Jorge Cao no ha vuelto a aparecer en la televisión?

Cao lleva cuatro años alejado de la televisión. La razón principal es porque ha estado dedicado a hacer cine. Así lo reveló a este medio de comunicación, aclarando que, aunque no esté en pantalla, sigue vigente en la industria audiovisual: “no me he muerto, estoy más presente que nunca, sencillamente desde la pandemia para acá me he dedicado a hacer cine, he hecho siete películas, el próximo 12 de agosto salen en el Canal 13, Mientras más lejos mejor, una serie que tiene un elenco de primera y con un guion y una puesta en escena extraordinaria, a nivel mundial. El 29 de septiembre estreno Los iniciados y faltan dos más que no sé cuándo se estrenen”, aseguró.

Por ahora, Jorge Cao no se jubilará de la televisión

Algunos internautas en redes sociales han afirmado que el artista cubano debería jubilarse de la televisión. Sin embargo, Cao asegura que todavía no es el momento, pues considera, todavía puede dar más de su talento. Está listo para interpretar más personajes. De igual manera, seguirá dedicado a su faceta de maestro.

“Yo creo que puede que en un momento determinado deje de actuar, sobre todo en el teatro, pero yo creo que aguanto como cinco años más, la televisión cuando haya un producto interesante voy a decir que sí, y el cine voy a decir que sí sea interesante o sea malísimo, porque hay que echar para adelante el cine nacional... Este ha sido un tiempo muy productivo porque como ustedes como saben soy maestro, imparto talleres, tengo uno itinerante desde hace 18 años por todo el país, acabo de llegar de Pasto, estoy dirigiendo y soy el asesor de la Compañía Nacional de las Artes, por lo tanto, Jorge Cao, a los 80 años y 60 de profesión, y 30 en Colombia, es un año que es cabalístico”, concluyó el actor de 80 años