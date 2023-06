Johanna Fadul luce más sexi que nunca en su nueva faceta ¿Abrirá Only Fans?

Johanna Fadul es una de las actrices más queridas de Colombia. Aunque inició su carrera profesional en el año 2003 en ‘Padres e hijos’, su personaje de Daniela Barrera en ‘Sin senos sí hay paraíso’ la catapultó a la fama internacional entre el 2016 y el 2018.

Hace un año, la bogotana de 37 años, se radicó junto a su esposo Juanse Quintero en Ciudad de México, en busca de nuevas oportunidades laborales. En su paso por nuestro país nos contó sobre sus nuevos proyectos y su nueva vida en el país Azteca.

¿Johanna Fadul abrirá Only Fans?

Inicias un proyecto en el que te veremos muy sexi ...

“Es un contenido exclusivo, entonces la gente automáticamente piensa que es Only Fans y no, para nada, de hecho ni siquiera tengo la aplicación descargada, pero si es exclusivo porque va a ser un contenido en el no verán en mis redes sociales y es para personas que quieran tener un poquito más de mí en sus vidas. Hecho con todas las ganas, el amor y la sensualidad del caso”.

¿Cuál es el formato del contenido?

“Serán fotos y videos que no salen en ningún otro lado, solo en mi página exclusiva, y es una manera más exclusiva de acercarme a mi gente de una forma diferente; y quieres quieran tener este contenido, se tienen que suscribir”.

¿Cómo te preparaste físicamente para este proyecto?

“Esto me va a exigir un poquito más, pero siempre ha sido parte de mi vida, son años de conciencia de disciplina y constancia, cuando me me veo al espejo y veo lo que me gusta, me hace sentir segura y feliz conmigo misma. Me gusta hacer ejercicio, me gusta alimentarme bien. Antes que ver una figura bonita soy muy consiente del tema de salud y si estoy bien por dentro, seguramente se reflejará por fuera”.

¿Qué opina tu esposo Juanse?

“Me acompaña y me apoya totalmente. Parte del éxito de nuestra relación es que vamos en conjunto para todo. Así como lo apoyo a él, yo tengo su respaldo. Parte de que tengamos una buena relación es que somos transparentes y no llegamos al punto de tener celos, pero él dice: ‘me la van morbosear’, pero también me dice: ‘si es algo que te gusta y te hace feliz, yo te apoyo’”

¿Cómo te ha ido en México?

“Ya cumplimos un año de habernos ido de Colombia. Estamos felices, haciendo la tarea, independientemente de tener una carrera exitosa o no en el país, allí estamos abriendo un nuevo mercado, estamos entrando a una nueva cultura y esto tiene su proceso, Ya conquisté mi país y ahora quiero conquistar México. Esperar a que llegue un gran proyecto allá. Igual, se está cocinando algo bueno en Colombia”.

¿Dónde podremos encontrar tu contenido?

“Los invito a que se conecten conmigo por otra plataforma diferente y es por mi página web www.johanna-fadul.com donde verán contenido exclusivo, únicamente para las personas que se suscriban”.