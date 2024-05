JLo y Ben Affleck se separan. Él ya estaría viviendo solo

A solo dos años del doble matrimonio que tuvieron en el 2022, uno en Las Vegas, a solas, y otro en Riceboro, Georgia, con miles de invitados, donde se habrían jurado amor eterno, la pareja conformada por la cantante Jennifer López y el actor director Ben Affleck estaría caminando rumbo al divorcio.

Según información publicada por la revista Intouch, este 15 de mayo, los esposos que aún no tramitan legalmente la separación están viviendo en casas distintas desde hace varios días.

La pareja, que es asediada permanentemente en los eventos del entretenimiento mundial y casi que desde que se casó ha estado envuelta en rumores de conflicto o ruptura esta vez, según Intouch ha dado serias señales de que la separación es inminente.

Las señales de que Jlo y Ben Affleck ya no están juntos

Y como antes de que los famosos publiquen oficialmente sus nuevos estados sentimentales han transitando por caminos que dejan huellas y pistas inequívocas, Intouch también mencionó las señales que la pareja ha dejado a lo largo d ellas últimas semanas que conducen a una ruptura.

De un lado, casi desde finales de marzo no han aparecido en público; de otro y más recientemente él no asistió a la gala Met el pasado 6 de mayo. Se dijo que estaba en rodaje de us nueva película, peor la publicación indicó que en realidad él ya no vive en la mansión que compraron hace pocos meses.

Además, en los últimos días JLO ha sido captada en compañía de su hija. Primero de paseo en París, una ciudad demasiado romántica para no ir con el marido y también de compras en Nueva York o Los Ángeles. Tabién estuvo en Beverly Hills visitando a una amiga y no iba con Affleck. Anteriormente este tipo de actividades procuraban hacerlas juntos.

Según lo reportado, la ruptura se estaría dando por las diferencias que tienen en cómo asumir su relación en redes sociales. Otro de los indicadores es que en el documental que Jennifer lanzó sobre su vida y carrera él dejó claro que no quería una relación expuesta en las redes. Ella por el contrario, ama estar expuesta permanentemente.

También se ha reportado que la cantante ha obligado al actor a ir a terapia para salvar sus diferencias y de paso, aplacar un poco el fuerte carácter de los dos que generalmente los lleva a desencuentros.

La fuente referida por Intouch habría dicho: “Ben ya se mudó y probablemente tendrán que vender la casa de sus sueños que estuvieron buscando durante dos años. Nunca dejarán de amarse, pero ella no puede controlarlo y él no puede cambiarla. No hay forma de que hubiera durado’”.

La casa que menciona la fuente costó 60 millones de dólares.

