Jimena Durán, la esposa de Carlos Manuel Vesga de ‘Devuélveme la vida’. Es actriz

Carlos Manuel Vesga ha despertado todo tipo de emociones en las últimas semanas, gracias a su personaje de Alfredo Azcárate en Devuélveme la vida, un hombre cruel, misógino, poco empático y padre de la protagonista. Su personaje se ha ganado el repudio de los televidentes y usuarios en redes sociales.

Carlos Manuel Vesga Fotografía por: Felipe Marino

¿Quién es Jimena Durán, esposa de Carlos Manuel Vesga?

En la vida real, el actor está casado con Jimena Durán, quien también se ha destacado como actriz gracias a sus múltiples personajes en producciones como La nocturna, La ronca de oro, Chica vampiro, Un bandido honrado, La venganza de Analía, Arelys Henao: canto para no llorar, Las Villamizar, entre otras.

En charla con Vea, el actor de Devuélveme la vida habló de lo enamorado que está de su esposa y lo difícil que es para ellos cada vez que se separan por temas laborales:

“No es fácil. Siempre es un tema porque nosotros nos amamos, somos pareja, pero también somos parceros, y tratamos ser el cómplice del otro, el compañero de vida del otro, entonces para comenzar, yo dejo de dormir bien cuando no estoy con ella. Yo ya no sé dormir solo. A mí me encanta mi soledad, pero es cuando sé que ella está cerca, yo la aprovecho mucho cuando sé que ella está cerca, nunca es fácil”, aseguró el actor.

Debido a las grabaciones de Devuélveme la vida, Carlos Manuel y Jimena se separaron durante tres meses: “fue duro porque habíamos adoptado un perrito y al mes me tuve que ir. Quedó ella con el perrito, entonces me hacían falta por partida doble, ella y el perrito, y yo a ella para estar con nuestro perrito, la dejé de madre soltera. Pero fue muy bonito porque yo me fui siendo pareja y regresé siendo familia”, dijo emocionado el actor.

¿Qué es lo que más le gusta a Carlos Manuel Vesga de su esposa?

El histrión no dudó en elogiar a su esposa y resaltar todas sus cualidades, describiendo qué es lo que más lo ha enamorado de ella. “Pasar el resto de tu vida con alguien siempre es una apuesta, uno no termina de conocer a la gente, y en el caso de Jimena es así, pero cada vez la conozco más y cada vez me enamoro más, le agradezco todo, comenzando por su paciencia y espero que ella también se sienta contenta con el compañero de vida que escogió. Yo me siento seguro en sus manos, ella es mi casa”.

Asimismo, agregó: “Amar a alguien no es pensar que otra persona no es perfecta, sino encontrar sus cualidades y defectos y saber vivir con ellos. De Jimena me encanta su madurez emocional. Su amor es irresistible y me conquista contantemente, pero aparte de eso su intelecto es una cosa absurda que se manifiesta de muchas maneras, su sentido del humor, me conquista con su talento, cada vez que ella entra a la cocina, me conquista de todas las maneras. Cumplimos 10 años de casados y llevábamos un año y medio juntos antes de casarnos. El secreto es la paciencia, aunque tenemos defectos y la hemos embarrado, lo que nos salva es que de verdad queremos amarnos”, puntualizó.