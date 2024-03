Jessi Uribe fue condecorado en Estados Unidos: “es un trabajo muy duro”

Jessi Uribe se ha catapultado como uno de los mejores artistas de música popular, gracias a éxitos como Dulce pecado, Matemos las ganas, Repítela, Como si nada, Tu fiesta, La culpa, entre otras.

Fotografía por: Caracol Televisión

El artista saltó a la fama luego de su participación en A otro nivel, un reality musical de Caracol Televisión, que le permitió dar a conocer su talento, no solo a nivel nacional, sino también internacional.

Condecoración de Jessi Uribe en Estados Unidos

Esta tarde, el esposo de Paola Jara obtuvo un importante reconocimiento en Miami, Estados Unidos, al convertirse en el embajador del género popular colombiano por el mundo.

El galardón fue entregado por el Consulado General de Miami, quien lo exaltó por el arte, la cultura y el deporte colombiano, un logro que contribuye a su crecimiento artístico en el exterior. “Primer reconocimiento que me dan en Estados Unidos, porque tristemente no es fácil para nuestra música popular, nosotros no aparecemos en tantos premios que ustedes conocen como los Grammy, los Billboard, no aparecemos como género. Es un trabajo muy duro para los que hacemos la música popular, estamos intentado cambiar eso, no es fácil, gracias a ustedes porque son los que me tienen aquí, para mí era un sueño cantar en otro país”, dijo el cantante bastante emocionado.

Gira de Jessi Uribe

Hace unas horas, el artista anunció su gira mundial 2024 denominada Despechados Tour, con la que recorrerá varias ciudades de Estados Unidos, Europa, México y Latinoamérica. La intención del artista es promocionar su tercer álbum musical De lejitos.

“Feliz de anunciarles mi tour despechados 2024. Cantar en mi casa, en las tiendas, en bares, en mi barrio, en mi ciudad, en mi país y ahora por el mundo. Es la bendición realizada de algo que siempre soñé. Su cariño y respaldo es la muestra de la bondad de Dios en mi carrera. Que el Señor los bendiga siempre por ese cariño. Espero encontrarlos pronto en cada lugar donde quieran escuchar mi voz”, escribió en sus redes sociales.

La gira inició hoy en Estados Unidos, donde le hicieron el reconocimiento, de ahí sale para México, país donde este género musical es muy bien recibido.

Posterior a ello, continuará por Centro América. En Honduras se presentará el 14 y 15 de junio, en Venezuela el 21 y 22 de ese mismo mes, y en Chile llegará al Movistar Arena.