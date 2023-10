Jennifer López y Ben Affleck discuten fuertemente ¿Se acabó el amor?

El 16 de julio del 2022 Jennifer López y Ben Affleck cumplieron la cita más importante de sus vidas, que habían aplazado en los últimos 17 años. Se casaron en la más absoluta discreción en una improvisada boda en Las Vegas.

Para consolidar su amor decidieron volver a dar el sí el 20 de agosto en la fabulosa mansión que Ben Affleck tiene en Savannah, Georgia. La celebración, que se prolongó por tres días, costó casi medio millón de dólares y tuvo varias celebridades entre los invitados. También contó con la presencia de los hijos que ella tuvo con Marc Anthony y los que él tuvo con Jennifer Garner. Los pequeños suman cinco, dos de ella y tres de él.

El amor en medio de la crisis de JLo y Ben Affleck

Así JLo y Affleck se han convertido en la confirmación de que las segundas oportunidades existen y es posible tener un final feliz, luego de años de separación.

No obstante, no podemos olvidar que también ha habido insistentes rumores de crisis sobre la pareja. Mismos que rápidamente ella, con alguna declaración corta o un post en redes, desmiente. Él no es muy dado ni a entrevistas donde hable de su vida y tampoco es activo en redes.

Hace unos días llamó poderosamente la atención una imagen dentro de un carro donde se ve a Ben Affleck recostado en el regazo de su exesposa Jennifer Garner, quien además de la madre de sus tres hijos. Ya se sabe que la relación de los ex es muy buena y que Garner ha sido una amiga incondicional para Affleck. Tampoco se puede olvidar que hace un tiempo se filtró que López habría puesto una serie de condiciones para permitir que su ahroa marido comparta set con su ex Garner en una nueva parte de la película Daredevil, donde serían pareja romántica.

Aunque pareciera que las dos Jennifer tiene una relación buena, un nuevo incidente haría pensar que en realidad JLO siente unos celos inmensos por la cercanía de su marido y Garner.

¿JLo celosa y molesta con Ben Affleck?

Jennifer López y Ben Affleck llevan algo más de un año de casados Fotografía por: Getty

Hace unos días Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron captados en plena discusión dentro del auto de él y se especula con que se trató de un reclamo que la cantante le hizo a su marido, por la cercanía que tiene con la madre de sus hijos, que trascendió a los medios en imágenes que para muchos se pueden interpretar con un posible affaire, que puedan estar surgiendo entre los exesposos. Otros han dicho que en realidad, Affleck sigue teniendo a Garner como su confidente; esto también le molestaría a López.

Como sea las imágenes se han vuelto virales y varios portales la han titulado como una prueba de la crisis que la pareja podría estar viviendo.

Según The Grosby Group, que tomó las fotos: “López miró fijamente a Ben mientras le hablaba y apartó la mirada como si procesara lo que estaba diciendo”.

La discusión estuvo caracterizada por un ambiente de seriedad y tensión. Estas nuevas fotos han sido la excusa para que también algunos recuerden que una astróloga predijo que la pareja se divorciaría en el 2023 no por falta de amor, sino por otro tipo de desencuentros.

