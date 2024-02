Jaider Villa, ganador de Protagonistas de novela, reaparece con impactante noticia

En el 2002, Jaider Villa, hoy de 47 años se convirtió en el primer ganador del reality Protagonistas de novela, que años más tarde cambió su nombre a Protagonistas de nuestra Tele. El antioqueño se convirtió sin duda en el participante más polémico del controvertido concurso con la frase “yo no vine a hacer amigos”.

Tras ser el gran triunfador, su popularidad aumentó, incluso fue novio de Maritza Rodríguez, hoy Sarah Mintz, y estuvo en novelas como Milagros de amor, Al ritmo de tu corazón y Decisiones. No obstante, problemas de seguridad lo llevaron a dejar el país, pues fue víctima de los ladrones en dos oportunidades.

Reside en Estados Unidos hace 12 años a donde llegó también buscando oportunidades actorales, que sin duda le fueron algo esquivas, aun así participó en algunos proyectos como Corazón valiente, también fue modelo de varias marcas importantes como Novartis y Coca Cola. También trabajó en las tablas y estuvo en temporada con un montaje de microteatro que destaca le valió una mención por parte del alcalde de Miami.

Jaider que es Ingeniero Eléctrico profesional también decidió abrir su propia empresa en el país del Norte. En sus redes sociales compartió que luego de vivir cerca de Fort Laudardale decidió emigrar hacia California. Sigue siendo un apasionado deportista y comparte con sus seguidores sus rutinas en bicicleta por distintos parajes cercanos a Los Ángeles.

Jaider Villa comparte noticia desde Estados Unidos

Ahora ha sorprendido con una imagen complemente distinta a la que había tenido hasta el momento, pues siempre ha lucido informalmente y ahora lo hace de traje formal. Esta vez Jaider compartió una noticia que sin duda lo llena de mucha alegría y satisfacción.

“Es un gran honor volverse un ciudadano de Los Estados Unidos. Gracias a mi amada Madre que también lo es”, comenzó diciendo el paisa que juró bandera como suelen hacerlo quienes obtienen la ciudadanía, junto a una imagen donde luce orgulloso con su documento oficial y cerca de los emblemas norteamericanos. “Yo esperé 12 años, antes tuve visas de trabajo. He estado en esta gran nación de oportunidades desde 2008. Cambiar de país de residencia trae muchos retos, pero sobre todo, una GRAN experiencia de aprendizaje, que es lo más importante”, escribió enseguida Villa visiblemente satisfecho por haber alcanzado esta meta.

Jaider Villa ahora es ciudadana estadounidense Fotografía por: Instagram

Ya en una entrevista a revista Vea, Jaider había dicho lo feliz que estaba en ese país donde se sentía seguro y alcanzando sueños, sin extrañar su terruño. “Lastimosamente en nuestro país muchas cosas que no son normales, se vuelven normales, como el tener que estar cuidando las cosas para que no se las roben. Yo aquí me puedo ir de vacaciones varias semanas y regreso y mi casa está intacta, no tengo el temor de llegar y encontrarme con que me robaron”, mencionó hace casi cinco años a Vea.

Jaider reveló también que por aquella época estaba solo y a juzgar por sus publicaciones, sigue siendo así. “No me he casado ni tengo hijos, estoy contento aquí con lo que hago. Mi padre siempre me enseñó que uno estaba donde estaba el trabajo que a uno le gusta”, mencionó en aquel tiempo.

