Yoifer del ‘Desafío XX’ sorprendió al revelar por qué no tuvo novia en el colegio

Antes y después de cada prueba, los participantes de cada equipo en el Desafío 2024 aprovechan el tiempo, no solo para hablar de las estrategias, sino también para conocer más sobre sus vidas personales.

Te puede interesar: Carolina Cruz sobre el inicio de su relación con su novio: “me dio mucho miedo”

En el capítulo 59, Alpha, Beta y Omega se enfrentaron en el ‘Desafío de sentencia y bienestar’, con el propósito de evitar un chaleco que será dirigido para una mujer quien será la última eliminada antes de la fusión, en la que una de las casas deberá bajar su bandera y cuyo equipo desaparecerá de esta edición del Desafío XX.

El Desafío, Beta Fotografía por: Instagram @desafiocaracol

¿Por qué Yoifer no tuvo novia en el colegio?

En una conversación que tuvo Francisco con Yoifer, hablaron sobre sus amores de la adolescencia. El cucuteño le preguntó sobre cuándo había sido su primer beso.

De acuerdo con lo que dijo Yoifer esa primera experiencia con el amor fue cuando tenía entre 13 y 14 años cuando una amiguita le preguntó si él quería que ella le diera un beso, a lo que él respondió que sí: “fue como niño estrenando juguete. Y mira que le gustó porque dijo: ‘vos besas como rico’”.

Después de ese beso no quedaron como amigos ni tampoco como novios, pues según contó, la niña estaba indecisa; sin embargo, él quedó contento y de ahí en adelante comenzó a arreglarse más para sorprenderla. “La dejé tramada con el besoy yo llegué contento a mi casa. A los días me arreglaba bien, me echaba loción, y mi abuela me dijo que yo andaba enamorado”, agregó.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Francisco le dijo enseguida: “tu primera noviecita del colegio”, pero el integrante de Beta aclaró: “No, yo en el colegio no tuve novia ¡Porque eran bien feas esas pelaitas! ¡Dios mío bendito! ¡Que Dios me perdone! Pero no había una que uno dijera: Ay Dios mío esta… ¡Nada!”, dijo entre risas.

La anécdota de Yoifer le hizo recordar a Francisco cómo era él en esta etapa de su vida. “yo era celoso. Yo iba a la escuela y llevaba algo para el descanso. A mí me pilló varias veces mi mamá con cartas de amor”.