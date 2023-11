‘Yo me llamo Shakira’: ella es Andrea Correa, la chilena que triunfa en Colombia

En cada temporada de Yo me llamo el público se sorprende con la gran calidad vocal de sus participantes y la manera en que, con el transcurso de los capítulos, van perfeccionando su parecido físico con los ídolos a quienes imitan. En esta ocasión, ‘Yo me llamo Shakira’ ha sorprendió gratamente tanto a los espectadores como a los jurados, no solo por la semejanza de su registro vocal con la de la barranquillera, sino también con su gran parecido físico.

Su parecido con la estrella es tan impresionante, que la artista cuyas caderas no mienten reposteó, en dos ocasiones, fragmentos de las presentaciones de la artista, asegurando que, indudablemente, es muy parecida a ella. En una ocasión, la intérprete de Loba manifestó que su versión en Yo me llamo era como su gemela.

¿Quién es la imitadora de Shakira en Yo me llamo?

Lo que pocos saben es que la imitadora de Shakira se llama Andrea Correa y es de nacionalidad chilena. Además de participar en la versión nacional del formato de imitación colombiano, que en otros países se llama Yo soy, concursó, hace tres años, en Yo soy Chile, programa del mismo corte.

“Gracias a la oportunidad que me dio Cristian Riquelme, tomé la decisión de imitar a Shakira profesionalmente”, contó por aquellos días sobre su trabajo.

Durante su participación en Yo me llamo ha impresionado con sus presentaciones de Si te vas, Te felicito, Antología, Loba, Día de enero y Suerte, temas clásicos de la ex de Piqué. En su salida más reciente, la imitadora interpretó Monotonía, canción en que la verdadera Shakira dio pistas sobre lo que sentía tras su separación del padre de sus dos hijos.

Esa noche, la artista tuvo dificultades para cantar y manifestó que se encontraba afectada por el fallecimiento de la mamá de ‘Yo me llamo Elvis Crespo’, artista con quien mantiene una relación amorosa.