Yina Calderón recordó su difícil etapa de colegio: “era la más fea”

Yina Calderón es una de las generadoras de contenido más polémicas de Colombia pues, desde que se dio a conocer en Protagonistas de Novela, ha protagonizado una serie de escándalos que han quedado en el recuerdo de los internautas.

Te puede interesar: Beba, del ‘Desafío XX’, reveló que sufrió trastornos alimenticios: “es muy duro”

Yina Calderón. Fotografía por: Instagram

¿Por qué se burlaban de Yina Calderón?

Para nadie es un secreto que la creadora de contenido ha pasado varias veces por el quirófano para mejorar su aspecto físico. A través de su cuenta de Instagram, la también empresaria ha mostrado los procedimientos que se ha realizado, dejando en evidencia el enorme cambio físico que ha tenido.

La dinámica de ‘preguntas y respuestas’ en Instagram se ha vuelto muy popular entre los famosos, quienes aprovechan ese espacio para revelar algunos detalles de sus vidas.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

Recientemente, la influenciadora habló sobre la autoestima y la difícil adolescencia que tuvo debido al bullying que recibió de sus compañeros por su aspecto físico. “En el colegio era la más fea, hacían esa dinámica en los salones de quién es la más fea y la más linda, entonces todo eso me hizo fuerte. Yo siempre ganaba. ‘La más fea del salón’ siempre Yina Calderón. Y me hacían el ‘tamal’. Sufrí mucho bullying durante mi etapa de escuela”, dijo.

Aunque en su momento esas críticas la afectaron bastante, con el paso del tiempo la fortalecieron y, hoy en día, nada de lo que le digan le causa algún tipo de tristeza. “A mí no me preocupa el ataque porque yo también lo hago, yo no soy una cereza en dulce, entonces, tampoco me afecto porque me ataquen, me dicen de todo y yo no me indigno. Tienes que ser fuerte o si no, no aguantas este camino”.

Aunque varias veces a hablado del tema en sus redes sociales, sus haters no han dudado en recordarle esa difícil etapa de su vida. “Uno no es quiera rajar pero ella misma da de qué hablar y eso es lo que le gusta a ella”, “alguien sabe si ella alguna vez a contado por qué tiene una cabeza tan gigante, algo estético, es una enfermedad o solo mala genética o no ha dicho nada de su descomunal cabeza?”, “parece un pizco”, “te pareces al novio de Yailin”, “yo trato trato y trato de verle lo bueno a ella, pero es que no colabora”, “te estás dañando la imagen mi amor”.

Vea también: Elodia Porras: quién es y por qué se llama Diosa Paz la participante de LCDLF

¿Qué cirugías se ha hecho Yina Calderón?

La generadora de contenido ha contado que se ha sometido a varias cirugías. “Nenes, quiero contarles que nuevamente me va tocar someterme a una cirugía de reconstrucción de glúteos, extracción de biopolímeros y también algunos arreglitos estéticos que me gustaría hacerme. Mi glúteo está totalmente caído, mi cuerpo rechazó a toda costa las cirugías en los glúteos, y me tocará someterme a una extracción de biopolímeros y de prótesis, por lo que la única solución que le veo es que me hagan una transferencia de grasita al glúteo y pues ver qué tal me queda”, dijo en una oportunidad.