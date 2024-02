Yeferson Cossio y su novia se confesaron: cuánto llevan y cómo se conocieron

Yeferson Cossio es uno de los creadores de contenido para redes sociales con mayor cantidad de seguidores en Colombia, por eso es que su vida privada se convirtió en un tema de interés público desde hace tiempo.

Sobre la intimidad del antioqueño se sabe que es novio de una joven llamada Carolina Gómez, pero es escasa la información que hay sobre su relación. Por esta razón, la pareja se confesó ante los micrófonos de la Revista Vea y entregó datos que eran desconocidos hasta ahora.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Fotografía por: Instagram Yeferson Cossio

¿Cómo se conocieron y cuánto llevan Yeferson Cossio y Carolina Gómez?

De acuerdo con lo que ambos contaron a este medio, se conocieron en mayo de 2022 gracias a un concurso que el influenciador realizó en sus redes sociales.

“Cuando comenzamos a hablar fue muy raro porque, se supone, yo debía conocer a un hombre ¿A qué me refiero? Hubo un concurso que yo hice hace tiempo, en el que prometí grabar contenido con las cinco primeras personas que me compraran algo que yo estaba vendiendo, y uno de esos ganadores fue el que era mánager de ella en ese entonces (...) y él vio potencial en Caro y decidió que fuera a grabar conmigo”, explicó el paisa de 29 años.

Vea también: Luis Miguel comió en famoso restaurante en Bogotá y esto fue lo que exigió

“Yo no les voy a negar que apenas ella llegó yo quede como: ‘¡Dios, qué mamasita!’, porque su físico siempre me ha impactado mucho ¡Parece de mentiras! Empezamos a grabar y hubo mucha química, pero todo como amigos. Cuando menos lo pensamos nos estábamos viendo todos los días”, agregó Yeferson Cossio sobre su novia, con quien celebró el primer aniversario en noviembre de 2023.

A pesar de la evidente atracción y de las pretensiones del antioqueño, Carolina Gómez prefirió mantener tan solo una amistad porque consideraba que no era el momento adecuado para un romance. Además, sentía que no había pasado el tiempo suficiente de la ruptura entre el creador de contenido y su antigua pareja, Jenn Muriel.

“Él en ese momento estaba soltero, pero estaba en un proceso, y yo tenía en mente que en ese tipo de cosas era mejor no meterse y darle el tiempo necesario, entonces preferí que quedáramos como amigos (...) Pero como nos seguimos viendo esa decisión cambió totalmente porque me empezó a hacer falta y se convirtió en parte de mi vida”, comentó Carolina Gómez a la Revista Vea.

Yeferson Cossio y Carolina Gómez, una relación que se sobrepone a las críticas.

Según el también músico y empresario, la primera etapa de su noviazgo con Carolina fue bastante agitado, teniendo en cuenta que muchas personas no estaban al tanto de su ruptura con Jenn Muriel. De hecho, recordó el episodio del polémico beso con Aída Victoria Merlano y reiteró que en ese momento ya era un hombre soltero.

“Un gran error, que fue mi primera funada masiva en redes, es que yo tenía una relación y nos demoramos mucho en hacer público que habíamos terminado. Debido a eso, supuestamente, me cogieron mal parado con alguien, pero en realidad no fue así porque yo en ese momento era una persona soltera y estaba en todo mi derecho. Luego, cuando me metí con Caro, llevaba como 5 o 6 meses soltero, pero la gente no sabía y a ella, incluso, le llegaron a decir ‘daña hogares’”, afirmó en su charla con la Revista Vea.

Luego de superar el tema de la antigua relación con Muriel, continuaron los problemas entre Yeferson Cossio y Carolina Gómez. Esta vez, por la gran cantidad de críticas que la joven solía recibir de los detractores de su novio.

“Después de intentarlo terminamos dos veces porque Carolina es una muchacha muy sana, que iba de su casa a la universidad y nadie tiene nada que decir de ella, pero como yo la metí a un mundo tan cochino —soy consciente que di apertura para que todos hablen sobre mi vida— y en el que le decían de todo, yo me sentía muy mal y terminamos. Luego lo intentamos de nuevo y nos dejamos ver juntos en San Andrés. pero a esa pobre mujer le dijeron de todo y yo me sentía como la peor basura, pensaba que era egoísta hacerla vivir todo eso por querer tenerla a mi lado, entonces rompimos de nuevo”, añadió ‘Yef’, como le llaman sus más cercanos amigos.

Te puede interesar: ¿Por qué los hijos de Camilo y Evaluna no tienen el apellido Montaner?

“Con el tiempo lo hablamos, ella me dijo que quería estar conmigo y estaba dispuesta a todo, y nos metimos del todo. Caro borró sus redes viejas, creamos unas nuevas y nos pusimos a trabajar juntos, y nos está yendo muy bien”, concluyó Yeferson Cossio.