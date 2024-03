Yeferson Cossio y su novia quieren ser papás ¿Qué nombres tienen pensados?

Teniendo en cuenta el reconocimiento del que goza Yeferson Cossio en las plataformas digitales, millones de personas permanecen al tanto de todo lo que cualquier detalle que pueda conocer sobre su vida privada, la cual comparte con Carolina Gómez, su novia.

Justamente, en una entrevista que ambas figuras de redes sociales concedieron a la Revista Vea, hablaron sobre su futuro y dejaron al descubierto los planes que tienen como pareja.

Yeferson Cossio quiere casarse y tener un hijo

En su charla con este medio, el antioqueño admitió que sus prioridades han cambiado con el tiempo. Por esta razón, ahora piensa en casarse con su pareja y conformar una familia.

“Las personas siempre están en constante cambio. Si me hubieras preguntado esto el año pasado, aun estando con Carolina, habría respondido con un ‘no’ rotundo. Sin embargo, influye con quién estás y, más aun, quién eres mentalmente en el momento. Con esto quiero decir que en el pasado no me veía ahí, ¿me entiendes?, pero ya tengo otro pensamiento en mi cabeza y yo, incluso, quiero casarme con ella y tener un hijo”, aseveró.

“¿Cuándo? No se sabe. Lo hemos hablado, pero eso no significa que lo vayamos a hacer ya (...) Pero sí hemos pensado y molestado con el nombre y todo. Ya lo tenemos pensado, pero no sabemos cuándo. Es que a mí me pasó lo mismo que a Yef, que me preguntaban por familia e hijos y estaba negada a la idea, pero con una persona con quien tienes un proyecto de vida las cosas cambian. Yo me veo con él siempre y ya el resto viene por sí solo: matrimonio e hijos”, agregó Carolina Gómez en su entrevista con la Revista Vea.

Por último, Yeferson Cossio habló sobre el nombre con el cual le gustaría bautizar a su hijo. La respuesta sorprendió, incluso, a su novia.

“Me gustan los nombres japoneses, como de personajes de anime (...) Yo haré la típica de ‘si este video llega a tantos likes le pongo Goku’ ¡Sería el niño más del colegio!”, concluyó el creador de contenido digital entre risas.

Yeferson Cossio sigue trabajando por su futuro

Durante su conversación con la Revista Vea, el paisa recordó que lleva años trabajando por su futuro y son varios los negocios en los cuales invierte su dinero

Sin embargo, lejos de conformarse con el imperio que ha edificado al día de hoy, Yeferson Cossio continúa apostando por emprender en diferentes campos. Recientemente, por ejemplo, debutó en el sector de los suplementos deportivos.

“Desde hace años, como usuario de estos productos, soy testigo de una serie de falencias que, con mi equipo, nos propusimos a arreglar. Así eso cause un costo más grande de producción (...) Queremos aportarle a la nutrición y a los objetivos que cada uno tenga con su cuerpo“, aseveró Yeferson Cossio, quien también es dueño de un chatcenter, una empresa de producción audiovisual y un estudio musical.