Yeferson Cossio reveló que no pasa un buen momento: “murió uno de mis hijos”

Yeferson Cossio se ha destacado por ser uno de los creadores de contenido más comentados del país, no solo por las polémicas que ha protagonizado, sino también por las obras sociales que suele realizar constantemente.

Yeferson Cossio.

En su cuenta de Instagram tiene 11,7 millones de seguidores y allí muestra varios detalles de su vida personal y profesional. Casi siempre, el antioqueño le cuenta a sus seguidores los pormenores de su vida.

¿Qué le pasó a Yeferson Cossio?

Esta semana, el creador de contenido habló con sus seguidores y contó que no pasa por un buen momento, a raíz de varias situaciones que se le presentaron.

“Me voy a sincerar con ustedes. La semana pasada fue compleja, tuve unos problemas de los cuales no pienso hablar. Mi hermana menor estaba muy mal, luego Cinthia estaba hospitalizada y fueron unos días terribles los que pasó allá, el cumpleaños de mi papá, el Día del Padre, murió uno de mis hijos, unos problemas súper delicados, unos problemas de salud que tengo, no me la he pasado bien, y aunque todo lo que pasó no fue a mí, sino a terceros, uno siente y cuando se junta todo es terrible”, dijo inicialmente.

Aunque no brindó más detalles, sí reveló que antes, cuando también pasaba por momentos así, se refugiaba en las drogas, aunque actualmente ya no lo hace. “Todos los seres humanos buscamos refugio en algo, o en su gran mayoría, yo no soy la excepción, yo soy uno más del montón. Yo no me la estoy pasando bien, la verdad. Yo solía buscar refugio en las drogas y eso era un error terrible porque más me ‘malviajaba’. Con las drogas me pasaba que, si yo me estaba sintiendo bien, mi estado de euforia subía, pero si yo estaba mal, era horrible, entonces yo aprendí y es un no rotundo buscar esta clase de estímulos cuando me estoy sintiendo como me estoy sintiendo, pero igual busco refugio en algo... Yo he estado encerrado, no quiero salir de mi casa”.

Sus seguidores le han dejado mensajes, algunos brindándole apoyo y otros criticándolo. “Pero lo vimos bailando”, “la plata no lo es todo”, “estos testimonios son prueba de que lo más importante es tu familia, tu hogar tu trabajo tu crecimiento personal, tu paz tu tranquilidad, tú mismo “, “ya no le creo nada”.