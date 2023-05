Wisin sobre la muerte de su hija de un mes de nacida: “yo tenía que vivirlo”

Juan Luis Morera Luna, más conocido como Wisin revolucionó el género del reguetón cuando cumplió su sueño de cantar en tarimas y emocionar a millones de fanáticos alrededor del mundo con su dúo Wisin y Yandel, que permaneció unido durante catorce años seguidos. El rapero, cantante y productor también goza de varios años como solista, donde ha lanzados álbumes reconocidos a nivel mundial.

En sus años de carrera, el puertorriqueño de 44 años ha mantenido lejos de la prensa su vida personal y temas familiares. Lo que se sabe es que está casado desde el 2008 con Yomaira Ortiz, de quien sí presume en sus redes sociales, además de mostrar la bella y numerosa familia que han construido. Hace siete años, en el 2016, el rapero y su esposa sufrieron una de las pruebas más grandes que han vivido en su vida: perdieron a su hija Victoria Yireh tan solo un mes después de que viniera al mundo.

¿Cuántos hijos tiene Wisin?

Hace siete años la familia de Wisin, conformada por su esposa y sus hijos, Yelena y Dylan, pasaron por una de las pruebas más duras al enterarse, cuando Yomaira tenía solo cinco meses de gestación, que su hija Victoria tenía el síndrome de Patau, una enfermedad congénita que causa deformidades y es muy difícil de sobrevivir.; sin embargo, la pareja decidió dar a luz, pero la bebita murió al mes de nacida. Cinco años después, en noviembre del 2021, le dieron la bienvenida a Daniel Jeremías, su hijo menor que llegó de manera inesperada a sus vidas.

El nombre del reguetonero vuelve a ser tendencia después de que brindara una entrevista y recordará públicamente los últimos minutos de vida de su hija. “En 2016 yo perdí una hija, hembra, una niña, y a Yelena yo la veo como un regalo del cielo, porque el que puedan respirar mis hijos es un regalo del cielo. Pregúntale a un doctor cuántas conexiones hay en tu cuerpo para que tú puedas respirar, es un milagro. Cuando yo miraba atrás en mis conciertos y veía a mi hija bailando, una niña que le encanta el arte y que quiere estudiar en Boston ingeniería de música y quiere ser ingeniera, yo digo ‘wow’, porque nosotros tenemos la oportunidad, las herramientas para poder llevarla a cumplir sus sueños (...) Entonces para mí es un privilegio, primero porque perdí una hija, y segundo, porque la vida está en un switch”, confesó.

¿Qué le pasó a la hija de Wisin?

En su entrevista con el creador de contenido Chente Ydrach, Wisin recordó cómo vivió la última respiración de su bebita. “Yo le dije al médico cuando se estaba muriendo mi hija Victoria: ‘Cuánto tengo que darte, qué dinero tengo que darte, tú me dices, para llevarla a un hospital para que puedan salvarla’”, recordó. “Y él me dijo: ‘Tú estás confundido, es que ya no se trata de la medicina, se trata de Dios’. ¿Y sabes qué? Ese día aprendí que todas las veces que los veo respirando es un regalo del cielo... porque yo viví la experiencia de ver una niña 33 días tratando de respirar hasta que su vida se apagó ¿Yo podía controlar eso? No podía. Puedo controlar muchas cosas, pero hay cosas, Chente, que no podemos controlar. 33 días que Dios me llevó poco a poco, y todos los días lloraba, me hacía el fuerte, pero era algo que yo tenía que vivir porque yo era muy terco, y Dios es experto arrodillando orgullosos”, expresó.