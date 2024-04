William Levy y Elizabeth Gutiérrez: filtran video de la policía entrando a su casa

En los últimos días, el galán de telenovelas William Levy a protagonizado todo un escándalo relacionado con su vida privada. Tras 20 años de relación, entre ires y venires, el actor cubano y su esposa Elizabeth Gutiérrez terminaron su relación en medio de una polémica.

Te puede interesar: William Levy y Elizabeth Gutiérrez: antes de romper hubo amenazas. Él sacó un arma

William Levy y Elizabeth Gutiérrez. Fotografía por: Instagram

De acuerdo con lo que la actriz y modelo de ascendencia mexicana le confirmó a Hola Américas, que su relación con el actor de Café con aroma de mujer llegó a un punto insostenible que los obligó a tomar caminos separados de manera definitiva.

A finales del año pasado realizaron un viaje familiar a España, donde se mostraban muy felices. No obstante, la realidad de las cosas es que ambos luchaban por tratar de reavivar la llama del amor, esa misma que los enamoró hace 20 años.

“Fue muy lindo. Y creo que los dos tratábamos, los dos luchamos por nuestra familia y por nuestra relación. Los dos dimos lo mejor que pudimos en nuestra relación. Estoy segura que él también dio lo mejor de sí. Y es una excelente persona y un tipo con un corazón enorme que siempre nos dio lo mejor como familia, como proveedor. Pero creo que había muchas heridas que no se habían sanado”, dijo para ese medio.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

¿Qué pasó con William Levy y Elizabeth Gutiérrez?

De acuerdos con rumores de redes sociales y medios de comunicación, el histrión le habría sido infiel a su esposa en varias oportunidades y eso habría sido el causante de su separación.

En las últimas horas, se filtró un video de la Policía de Los Ángeles llegando a la casa de los actores luego de recibir una llamada de Elizabeth, quien ahora vive en un apartamento junto a sus dos hijos Christopher y Kailey. Al parecer, la hija menor de la expareja intentó acceder a la casa donde vivían antes de la ruptura de sus padres para sacar algo de ropa, pero se habría encontrado a Levy con otra mujer.

“Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex. Ella (la hija) la vio y la mujer estaba escondiéndose. Kailey vino a recoger alguna ropa, ella golpeó en la puerta del cuarto del papá y vio a una mujer y ella quería saber quién era. Yo estaba esperando en el carro y esta es mi casa y la casa de mis hijos y necesito que ella se vaya “, le dice Elizabeth a los oficiales.

Vea también: Dayana Jaimes, viuda de Martín Elías reveló: “estoy preparada para otra relación”

Por su parte, la hija de William Levy dijo: “Yo quiero ver porque es mi casa y es mi papá. Yo vi la chica, vi sus piernas correr, y él decía no soy como tu mamá, tengo a mi chica aquí, solo estamos hablando X&%&%”.

Mientras las dos mujeres hablaban a las afueras de la casa con un oficial, otro ingresó a la casa para hablar con Levy, quien le aseguró que ahí dentro no había nadie más.

La modelo reveló que, desde que se separaron, tuvo que bloquearlo del celular. “Lo tengo bloqueado porque siempre me está insultando, piensa que estoy con otro. Obviamente se ha metido algo. Se pone loco los fines de semana porque se piensa que yo hago lo que él hace, y se pone loco. Él le envía mensajes a [Kailey] y por eso está involucrada, desafortunadamente. Ella trata de protegerme porque sabe cómo me tocaría y que no lo haría con ella. Si entro en una confrontación con él, me tocará. Ella no quiere que eso suceda, porqué sabe lo que es eso y no quiere que pase”, afirmó.

Al final, la policía ayudar a Kailey a ingresar a la casa y sacar algunas pertenencias. Por su parte, el actor no ha dijo nada al respecto. En sus redes sociales puso una historia que dice: “a mí solo me importan dos bocas, las de mis hijos que me dicen ‘tranquilo papá’”.