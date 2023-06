¿William Levy le fue infiel a Elizabeth Gutiérrez otra vez? Ella lo dejó de seguir

William Levy y Elizabeth Gutiérrez han estado juntos durante los últimos 20 años de sus vidas. El romance nació en el reality Protagonistas de novela de Telemundo. La pareja, que no ha caminado al altar tiene dos hijos Christopher Alexander y Kaley Alexandra, se ha separado en cinco ocasiones y ahora estaría frente a su sexta ruptura.

En todas las veces habría sido por infidelidad de él con una de sus compañeras de novela. Al parecer, la historia se repite ahora que está empezando grabación de una nueva producción.

Las cinco veces que han roto William Levy y Elizabeth Gutiérrez

EL cubano y la mexicana rompieron en 2009 cuando surgieron rumores de infidelidad de parte de él con su coestrella la mexicana Jacqueline Bracamontes en la novela Sortilegio. Dos años después William Y Elizabeth regresaron y nació su segundo hijo, que resultó ser una niña.

La segunda ruptura fue en mayo del 2011 cuando hubo rumores de que él estaría saliendo con Bárbara López, hija del productor mexicano Reynaldo López. El romance fue negado. También se dijo que había tenido romance con Bárbara Mori, de Rubí. Para octubre de ese mismo año, anunciaron que se darían una nueva oportunidad. EL tercer rompimiento fue cuando él grababa la novela La Tempestad junto a Ximena Navarrete. Se separaron en diciembre del 2014 y para el 2016 estaban juntos de nuevo.

Por cuarta ocasión se distanciaron cuando él rodó En brazos de un asesino en 2019. Se dijo que tuvo amoríos con la actriz española Alicia Sanz En el 2020 habrían vuelto. También se rumoró demasiada cercanía con la actriz Alicia Romero.

Para comienzos del 2022 ocurrió la quinta separación cuando la pareja anunció que rompía sin entrar en detalles, y a finales de año no mencionaron un regreso, pero fue más que evidente porque ella lo visitó en varias ocasiones en España donde el grabó una versión de la historia de Montecristo para Prime Video.

Por sexta ocasión William y Elizabeth rompen

William Levy y Elizabeth Gutiérrez al parecer rompieron por sexta ocasión en 20 años. Fotografía por: Instagram

Ahora los medios estadounidenses en español aseguran que Elizabeth dejó de seguir en Instagram al padre de sus hijos y dejó varias historias en su cuenta de IG que son un directo mensaje a William, pues son de desamor, incluso de traición. Los mensajes dicen “Las acciones hablan más que las palabras, la próxima vez que alguien intente convencerte de que le importas, mira lo que hace, no lo que dice”. Un segundo post comenta: “No te arrepientas de dar todo por amor... porque cuando tengas que irte sabrás que no quedó nada por dar”. En otra frase, pareciera estar indicando que a lo largo del tiempo ha sufrido muchas veces por esta relación: “Cuando alguien no es bueno para ti, Dios continuamente hará que te hagan daño hasta que tú seas lo suficientemente fuerte para dejarlo ir”.

Otro mensaje suena un poco más recriminador y dice: “te creí” acompañándolo con imágenes de la película Diario de una pasión, donde el personaje de Ryan Gosling le hace promesas de amor al de Rachel MacAdams.

Esta situación coincide con los rumores de cercanía y cierta química que habría entre William y su coestrella la mexicana Samadhi Zendejas. Además, no han pasado desapercibidas las palabras cariñosas que él ha utilizado para referirse a ella, ahroa que comparte en la nueva novela de Telemundo Vuelve a mí. “Ojitos bonitos, que placer compartir contigo esta aventura, no tienes idea cuanto TE ADMIRO #OjitosBonitos”, escribió William hace pocos días sobre su coestrella.

Por ahora y como suele hacerlo, la pareja no ha dado declaraciones. Los seguidores se preguntan si ocurrirá lo mismo que en las cinco anteriores ocasiones ¿Volverá?

