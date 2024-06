Will Smith vuelve al cine con ‘Bad Boys’ y busca el perdón tras famosa cachetada

El 27 de marzo del 2022 el actor Will Smith fue protagonista de uno de los momentos más bochornosos en la ceremonia de entrega de los Premios Oscar: en un arrebato de ira se levantó de su silla, fue al escenario y le dio una cachetada al presentador y cómico Chris Rock luego de que este hiciera un comentario sobre la alopecia de Jada Pinkett, ex esposa de Smith. Para muchos le había dado un entierro de quinta a su carrera en una noche que debía ser mágica.

La celebración, por ser el triunfador en la categoría de Mejor actor por su interpretación del padre de las tenistas Venus y Serena Williams en Rey Richard: Una familia ganadora, fue ensombrecida por la avalancha de críticas que recibió. Y las consecuencias no se hicieron esperar: la Academia de cine de Hollywood lo vetó por una década para cualquiera de sus eventos, la organización benéfica de la familia Smith se hundió y Netflix detuvo una producción de Fast and loose, un thriller de acción.

Nadie quería ninguna relación con el príncipe de Bel-Air, en especial porque en diciembre del 2022 la plataforma Apple TV estrenó ‘Emancipation’ sin mayor éxito. Pero la historia no había concluido.

Will Smith y su proceso de redención

La misma noche de su caída, cuando recibió la estatuilla, comenzó su estrategia de reivindicación. “El amor te impulsa a hacer locuras… Pido perdón a la Academia y a mis compañeros de nominación”, expresó mientras caían lágrimas de sus ojos ante un auditorio que guardaba silencio sepulcral.

Tres meses después publicó ‘Ha pasado un minuto...’, video de casi seis minutos que subió en Youtube y su cuenta de Instagram, donde el actor pedía perdón. “Durante los últimos meses, he estado pensando mucho y trabajando personalmente”. Smith respondía a preguntas que el publico y sus seguidores se hacían: “¿Por qué no te disculpaste con Chris en tu discurso de aceptación?”, a lo Smith lee: “Estaba desconcertado en ese momento. Está todo borroso”. Smith continúa explicando que se acercó a Rock, pero “el mensaje que recibió es que no está listo para hablar”.

Ahora Will Smith revive gracias a Sony Pictures, que dio el primer paso al aventurarse a realizar Bad Boys: hasta la muerte, la cuarta entrega de la exitosa comedia de acción que protagoniza al lado de Martin Lawrence. Una osada apuesta en la que la productora espera recaudar, según los más optimistas, 45 millones de dólares en su primer fin de semana en Estados Unidos, donde la cinta estará en 3.850 salas de cine.

Con una estrategia bien planeada, Smith comenzó a dejarse ver en público. En el reciente festival de Coachella interpretó ‘Men in black’ durante la presentación de J Balvin y no tuvo ningún reparo en embarcarse en una gira promocional de esta exitosa saga de policías que visitó 8 países en 14 días, algo que en sus mejores épocas no habría realizado.

Si el público responde, Smith le habrá dado la vuelta a una página que quiere que sus seguidores olviden y vendrán más proyectos, como la engavetada ‘Fast and loose’, la cinta de acción ‘Sugar bandits’ y la serie ‘De polo a polo’ que está rodando para National Geographic.

