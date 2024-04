Wendy Guevara: Nombre, edad, pasado y más sobre la chica trans que llega a ‘LCDLF’

Wendy Guevara es un nombre que saltó a la popularidad en México hace unos años a raíz de un video que ella subió a su Facebook en una noche de diversión. Un momento espontáneo donde ella y sus amigas decían “Estamos perdidas, perdidas” se convirtió en viral y así nació el proyecto digital las perdidas que en tierras aztecas se volvió muy popular.

Wendy, quien nació el 12 de mayo de 1993 en Aldama, Guanajuato, y se define no como mujer, sino como una chica trans empezaba a vivir el sueño de ser estrella, pero antes vivió una serie de tragedias y sufrimientos.

Wendy Guevara tuvo una niñez dura

Wendy, cuyo nombre de pila fue Luis Carmen Guevara Venegas, es hija de un matrimonio dedicado al negocio de calzado, fue una de sus cuatro hijos. Su padre tuvo problemas de alcoholismo y por ello, la familia entera sufrió. Wendy, que trabajó por un tiempo en el negocio de la casa, sufrió un acoso profundo, tanto que se retiró de las aulas y no terminó la secundaria. A los 7 años fue abusada sexualmente por un conocido y luego, tuvo un accidente automovilístico que por poco le cuesta la vida.

El acoso era por su orientación sexual, aunque ha mencionado en entrevistas que su padre si lo entendía, solo que le pedía no vestirse de mujer.

Wendy, quien comenzó a adoptar este nombre cuando una amiga trans, llamada Lucero, y propietaria de un salón de belleza y Estética, la apoyó comenzó a llamarla así y le permitía a Wendy y a su amigas vestirse de mujer. EL nombre viene de uno de los personajes de la novela ‘Amigas y rivales’ llamado de esta manera, justamente el interpretado por Angélica Vale. Guevara, poco a poco, fue trabajando en su proceso de transición. “De niño, me maquillaba en la calle y me llevaba un morralito y ahí le robaba a mi mamá un lápiz, enchinador, rímel y eso y a la vuelta de la casa me pintaba y me maquillaba (...) y antes de llegar a la casa me desmaquillaba, pero a veces no me desmaquillaba bien”, contó en uno de los episodios de ‘La casa de los famosos’, en México en el 2023 formato que ganó.

A los 19 años Wendy tuvo que ejercer la prostitución por necesidad económica pues se trasladó a Ciudad de México donde no tuvo muchas oportunidades laborales.

¿Cómo se hizo famosa Wendy Guevara?

Fue en septiembre del 2017 cuando Wendy y una amiga suya llamada Paola Suárez estaban divirtiéndose y caminaron a un cerro cercano a sus casas, pero se perdieron del resto del grupo con el que iban. Fue entonces cuando decidieron grabar un video donde bromearon sobre su situación y dijeron: “¡Estamos perdidas, perdidas, perdidas!”

El video que se subió a Facebook se volvió viral y a partir de allí Wendy y sus amigas conformaron el grupo las perdidas. Ese mismo año ganaron el premio MTV Millennial Awards y desde entonces su carrera como generadora de contenido digital comenzó en firme.

En el 2023 fue invitada a participar en ‘La Casa de los famosos’ en México, que desarrolló Televisa, y obtuvo el premio mayor. Su popularidad ha sido tal que estuvo de gira con el galán Julián Gil por Europa y Madonna la subió al escenario el pasado 23 de abril en su presentación en el Auditorio Nacional de México, donde realizó varias fechas con su Tour Celebración.

