Wendy Guevara, de ‘LCDLF’, perdonó a su violador: “No puedo vivir con rencor”

Wendy Guevara se hizo famosa en todo el continente luego de que una amiga suya subiera un video donde pronunciaban la famosa frase “estamos perdidas”. Su carrera como generadora de contenido se disparó y años más tarde, en el 2023, fue parte de ‘La Casa de los famosos’, versión México, formato que ganó y con el que tuvo aún más popularidad.

Ahora la reconocida chica trans, que jamás imaginó ser tan reconocida, aunque si soñaba con ser protagonista de telenovela, está en Colombia e ingresará el reality homónimo, lo cual ha generado bastante interés en el público.

Wendy es desparpajada, alegre y muy auténtica y así, muy dispuesta y con la anécdota o el comentario gracioso a flor de piel habló unos minutos, antes de ingresar a la casa más famosa de la televisión, con revista Vea. Se refirió a por qué aceptó venir a Colombia, a los eventos que la han marcado y sobre todo, a la consigna del perdón que hace mucho tiempo tiene en su vida y le permitió no odiar a quien le hizo daño, cuando era apenas una niña. También habló de por qué no participó en la novela ‘El amor no tiene receta’, de Televisa.

Wendy Guevara fue violada por un vecino a los 10 años

La mexicana comenzó revelando que ya había venido en otras ocasiones a nuestro país y que también había recibido la invitación al reality, pero por agenda solo hasta ahora pudo cuadrar. “La verdad acepté porque lo que viví en La casa de famosos México fue increíble y me sentí mas familiarizada y mas cómoda porque como teníamos 24/7 a través de Vix y aquí también es lo mismo , se siente uno en casa. Además, qué bonito volver a vivir esta experiencia”, mencionó Wendy quien piensa que ingresar como visitante y no participante, puede resultar muy divertido.

La ganadora de ‘La casa de los famosos’ tiene una historia fuerte, ya que de niña fue abusada y en la charla mencionó que justamente esa experiencia pudo ser la más dura que ha enfrentado, pero también la que más le ha enseñado. “Viví muchas cosas de pequeña, he platicado que cuando yo tenía 10 años tuve una violación, por parte de un chavo mayor de edad..todo eso, son muchas cosas que me han sucedido. A veces cuando cuento eso, la gente me dice: ‘es que lo cuentas muy tranquila’. Y lo cuento (así) porque fui a pláticas, a terapias y yo sé que hay mucha gente que le ha sucedido no lo supera, yo te puedo decir que lo superé, porque he maquinado en mi mente, yo misma (y digo) que no puedo vivir con rencor o con desprecio a la sociedad, hacia dios o hacia la vida…”.

O sea que ¿lo perdonaste?

“Claro. Yo desde hace muchos años decidí ser feliz por mí misma y no estar siempre reprochándole a la vida de por qué me sucedió a mí”.

¿Lo volviste a ver?

“Si claro, lo volví a ver varias veces porque vive cerca de la casa de una tía mía.. Creo que eso es lo más me ha enseñado la vida, el saber perdonar y no llevar rencor porque la vida es muy corta, se nos va y nos va y no puedo desgastándome, odiando a alguien”.

Wendy Guevara soñaba con ser protagonista de una telenovela

Y en aquella época, cuando eras una niña, ¿qué soñabas llegar a ser?

“Yo veía mucho las novelas y me encantan, yo quería ser una de las chicas de las novelas, pero yo decía: ‘nunca voy a poder’, pero bueno quien quita… Mira que hace poquito iba a hacer una novela y ya no pude”.

Si supimos que estuviste a punto de hacer parte de una de Televisa, ¿qué pasó?

“Era la novela donde está Nicola (Porcella), que es mi amigo, es mi hermano. Yo no pude por ciertas fechas que tenía fuera de la empresa, fechas en diferentes partes del país. Yo ya tenia eventos antes de La casa de los famosos y después de La casa se me llenó más, entonces yo dije no voy a poder, una disculpa, imagínate era con Juan Osorio, un gran productor , una mente muy grande en México y dije: ‘no, perdóneme’, y me dijo ‘no te preocupes’. Hubo muchos chismes y cosas de que él no me quiso y que Televisa dijo que no, pero jamás, no pude por mi agenda”.

¿Imaginaste este nivel de fama o cuáles eran tus aspiraciones de adolescente?

“Creo que nunca pensé que me fuera a suceder esto, lo único que yo pensaba cuando empecé a ser mi transición a chica transexual era nada más hacerme cirugías, estar bonita, estar bella y pensaba que con eso iba a hacer todo. Pero la verdad no, en la vida tienes que trabajar y darle ganas para poder sobrevivir pero uno cuando esta más pequeña, no ves eso…”

