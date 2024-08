Violeta Bergonzi de Buen Día Colombia y sus secretos antes y después del embarazo

La presentadora de Buen día Colombia se convirtió en madre por segunda vez el pasado 30 de enero cuando nació Hernando, quien llegó a acompañar a la pequeña Alicia, quien cumplió dos años el pasado 26 de febrero. La conductora, nacida en Francia y criada en Popayán, reveló los trucos y tips que le han permitido llevar dos embarazos exitosos al tiempo que se cuidó para mantenerse en forma. Aquí comparte sus recomendaciones.

1. NO TE CREAS ESO DE COME POR DOS

Durante el embarazo siempre nos hacen creer que “hay que comer por dos” falso. Aliméntate bien, que sientas saciedad con cosas nutritivas. No tienes por qué comer el doble.

2. HIDRÁTATE POR DENTRO Y POR FUERA



No es suficiente con tomar mucha agua, debes sacar el tiempo para hidratar tu piel ya que se va a estirar mucho. No solo el abdomen, sino que de seguro los senos, las nalgas, las piernas y hasta los brazos. Tómate el tiempo y en lo posible consigue buenos productos que mantengan tu piel hidratada. Mínimo dos veces al día.

3. NO ESTÁS ENFERMA



Estás embarazada. Siempre y cuando el médico te autorice y tú te sientas bien, haz ejercicio bajo las recomendaciones de tu especialista. Esto te ayudará a recuperar más fácilmente la figura en el post parto. Si no puedes hacer ejercicio no te preocupes. Primero está tu salud y la del bebé. Yo no pude hacer nada en mi segundo embarazo así que solo caminaba un poco hasta donde era posible.

4. LA AUTOESTIMA ES TU MAYOR PODER EN ESTA ETAPA



Ama tu nueva silueta durante y después del embarazo. Para muchas es difícil ver cómo se transforma el cuerpo y la cara. Tranquila, estás dando vida. Todos esos cambios valdrán la pena cuando tengas a tu bebé en brazos y veas lo poderosa que eres como mujer. Luego, con disciplina y con paciencia poco a poco vas a recuperar las curvas.

5. MASAJES DURANTE Y DESPUÉS DEL EMBARAZO

Los masajes son clave, te ayudarán a sentirte y a verte mejor. Retenemos mucho líquido los últimos meses del embarazo así que los masajes con drenaje linfático son mágicos. En el post parto también serán importantes para ayudar a eliminar la celulitis y moldear la figura.

6. FÁJATE EN EL POST PARTO

Pide la opinión a tu médico y según tu estado y tipo de parto consulta qué faja y en qué momento puedes empezar a usarla. Esta no debe ser ajustada como un post quirúrgico; debes sentirte cómoda, que puedas respirar bien y moverte tranquilamente con tu bebé. La faja te ayudará mucho a que la piel del abdomen vuelva a su lugar.

7. ATACA LOS ANTOJOS CON SNACKS SALUDABLES

Cuando te den esos ataques de antojos busca siempre tener a la mano agua, nueces y fruta. Evita el exceso de dulces y paquetes

8. LOS TALES HIPOPRESIVOS

Si que funcionan. Pero ¿qué es eso? Pues la gimnasia abdominal hipopresiva son ejercicios para las mujeres en el post parto y con estos se logra recuperar la cintura, reducir fortalecer el abdomen y suelo pélvico. Si no tienes tiempo ni el lugar donde tener clases, puedes encontrar muchos videos en internet.

9. DESCANSO ADECUADO

Durante el embarazo, tu cuerpo está trabajando arduamente, así que asegúrate de descansar lo suficiente. Intenta dormir al menos 7 u 8 horas por noche y si es posible, toma siestas durante el día esta ayudara a estar más tranquila y menos cansada en la jornada.

10. VITAMINAS PRENATALES Y CALCIO



Durante y después del embarazo consulta con tu médico los suplementos que puedes tomar. Estás creando una vida y necesitas reponer todo esto que estás gastando en tu bebe. Esto te ayudará a mantener la calidad de tu piel y tus huesos

Ñapa: Protégete del sol más de lo normal. Tu piel se puede pigmentar mucho más durante el embarazo, así que cada dos horas debes aplicar protector solar de al menos 30 FPS. De lo contrario podrás ver cómo se acentúan manchas en la frente, arriba del labio superior y en las mejillas.

