Video: Jamie Foxx superó su grave estado de salud: “Bajé al infierno”

El silencio sobre lo acontecido desembocó y numerosos rumores que indicaban que Jamie estaba grave de salud. Se especuló con que habría perdido uno de sus ojos y que tampoco caminaría.

Jamie Foxx reapareció sano y salvo

Ahora ha sido el mismo Jamie quien reveló qué ha sido de su salud en este tiempo. Lo hizo en un video que subió a su Instagram y si bien es cierto, no detalló exactamente lo que le ocurrió si se sinceró sobre la gravedad de su enfermedad y prácticamente se refirió a un milagro. “Sé que mucha gente estaba esperando una actualización,” empezó a decir el actor, visiblemente emocionado mientras grababa. “Pero para ser sincero, no quería que me vieras así, con tubos por todo mi cuerpo, sin saber si iba a sobrevivir”, mencionó.

“Pasé por algo por lo que pensé que nunca, nunca pasaría… Bajé al infierno y regresé”, dijo sobre lo ocurrido. Foxx agradeció especialmente el manejo de perfil privado que dieron a lo acontecido sus seres queridos que inevitablemente desembocó en especulaciones. “Al estar callado, a veces las cosas se escapan de las manos… Algunos dijeron que estaba ciego, que estaba paralizado, pero no lo estoy. Pero sí, bajé al infierno y regresé”, dijo en las imágenes que incluso combinó con broma haciendo un movimiento de ojos para demostrar que estos no han sufrido daños. Como siempre, explicó todo con sentido de humor, cruzando los ojos en broma y hasta fingiendo quitarse una máscara porque se llegó a decir incluso que él tenía un doble.

Al concluir el video, el actor volvió a mostrarse emocionado. “Sé que hablan de gente llorando en vídeos, pero no voy a hacer una segunda toma. Es lo que es”, dijo. “Si me ves a partir de ahora ponerme a llorar de vez en cuando, es solo porque ha sido duro. Estaba enfermo. Pero ahora tengo mis piernas debajo de mí, así que me acompañarán”.

Si quiere ver el video de Foxx en Instagram puedes hacerlo a continuación: