Verónica Orozco: edad, esposo, hermana y más de la protagonista de ‘Arelys’

La segunda temporada de Arelys Henao: aún queda mucho por cantar, ha sido toda una sensación. En esta oportunidad, la actriz Verónica Orozco es quien interpreta a la protagonista, pues en la primera temporada fue la actriz Mariana Gómez quien asumió ese papel.

Verónica Orozco Fotografía por: Instagram @laveronicaorozco

¿Quién es Verónica Orozco?

Además de actriz, Verónica Orozco se ha destacado por su faceta de cantante. En el 2006 lanzó su canción Las Bragas. Además, comenzó en la industria televisiva cuando era una niña, cuando apareció en el programa infantil Oki Doki.

También ha hecho parte de otras importantes producciones como Dejémonos de vainas, Isabel me la veló, La lectora, Alicia en el país de las mercancías, Francisco el matemático, A corazón abierto, Bloque de búsqueda, Siempre bruja, entre otras.

¿Cuántos años tiene Verónica Orozco?

La artista nació el 8 de junio de 1979. Actualmente tiene 44 años y es considerada una de las mujeres más hermosas del país. En su cuenta de Instagram tiene 1,4 millones de seguidores. Allí publica no solo detalles de sus proyectos laborales, sino también, de vez en cuando, muestra alguna foto o video de su vida personal, aunque en esta área suele ser un poco más reservada.

Verónica Orozco es hermana de Ana María Orozco

La actriz también es conocida por ser la hermana de Ana María Orozco, quien interpretó a ‘Beatriz Pinzón Solano’, en la exitosa telenovela Yo soy Betty, la fea.

Verónica y Ana María son hijas del también actor Luis Fernando Orozco, quien inició su carrera en 1960. El legendario artista, quien murió el 2 de enero del 2020 participó en producciones como María bonita, El precio del silencio, Aquí no hay quien viva, El patrón del mal, Tres caínes, Un bandido honrado, entre otras.

¿Quién es el esposo de Verónica Orozco?

En los últimos días se ha vuelto tendencia una entrevista que la actriz le concedió a la presentadora Eva Rey. Allí se refirió a su vida privada y reveló que hace más de un año se separó de su esposo, el padre de su hija. “Yo he sido una soñadora del amor, sin duda alguna, y le he apostado al amor. A mí me gusta estar en pareja, realmente me gusta tener un compañero al lado, una persona con la que la pase muy bien. Una persona amorosa, cariñosa. Realmente cuando yo estaba en pareja, con el papá de mi hija, yo pensaba que iba a ser para siempre. Yo nunca he estado en una relación como: ‘ay, vamos a ver cómo nos va’. Eso no pasa por mi cabeza”, contó.

La artista aclaró que desde hace más de un año se separó de Juan Sebastián Restrepo, un psicólogo quien, al parecer, daba clases en un taller donde conoció a la actriz.

La pareja duró casi una década y fruto de su amor nació su hija Violeta. Por ahora se desconocen las causas de la ruptura, pues la actriz no ahondó mucho en los detalles. “No, no tengo chico, yo estoy solita, separada hace más de un año. Hubo tusa dentro de la relación”.