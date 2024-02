Verónica Orozco, de ´Arelys´ y la razón por la que decidió no sufrir por nada

Verónica Orozco es la protagonista de la más reciente edición de la Revista Vea. La estelar de la novela Arelys aún queda mucho por cantar habló sin tapujos de varios temas profesionales y personales para este reportaje. También posó para una increíble sesión de fotos que está consignada en la edición de este mes de la revista.

Dentro de los aspectos que tocó la actriz en la entrevista, llamó poderosamente la atención la manera en que ella encara sus situaciones complejas apartándose por completo del sufrimiento y la competencia.

Eso se reflejó cuando por poco no se queda con el papel protagónico de Arelys, pues sus tiempos no cuadraban con las pruebas que debía presentar.

“A mí me empezaron a buscar desde octubre del 2022. Y yo como que estaba en otros trabajos, en gira con Mujeres a la plancha no podía. En dos ocasiones no pude ir al casting, en una me enfermé y en la otra me tuve que ir de viaje. Yo con eso dije: ´no me van a volver a buscar, qué tristeza perdí esta oportunidad, hubiera querido hacer por lo menos el casting porque era un casting muy retador´. Era crear todo un personaje, cantar dos canciones de ella, me preparé todo y no pude ir. Pero las cosas del destino lo que es para uno es para uno y esa la frase más cierta del mundo porque en Manuel (Peñalosa, el productor) fue muy generoso y tenía mucha fe en mí y me pidió que mandara un casting grabado. Me voy a Cartagena en diciembre de vacaciones con mi hermana Ana María y ella me graba. Pero fue desastroso, no me hallaba, le escribí y le dije que me moría de la pena, que no era capaz de enviarle esa prueba, que no me gustaba. Le dije que necesitaba un director que me dirigiera el casting. Cuando volvía en enero me permitieron presentarlo de nuevo ya con los directores. Ese día sentí una magia muy especial cuando canté las canciones”, contó la actriz que luego enfatizó en que, pese a que pudo no quedarse con el rol, siempre estuvo muy tranquila.

¿En algún momento sufriste al pensar que un proyecto como ese se te iba de las manos?

Yo no sufro, cada vez sufro menos, nunca he sido así.

¿Y cómo has llegado a ese nivel?

Toda la vida he sido muy desapegada como que aprovecho las cosas que están en el camino para mí y las agradezco. Algo que he aprendido en este trabajo es que cada vez soy más agradecida con las oportunidades que tengo y que se presentan, pero siempre lo he sido… Solo que las cosas empiezan a tomar un valor distinto. Nunca he sido tan ansiosa, no tengo un espíritu competitivo, no soy de las que va a un casting y digo ´yo me lo voy a ganar´, realmente soy tranquila y confío en lo que es para mí. Hago lo mejor posible siempre, pero sin un apasionamiento exagerado, así como de competencia o de querer ganar siempre.

Por eso nunca he ido a un reality porque no tengo espíritu de competición, me han ofrecido varias veces y siempre digo que no porque soy de las que si estoy compitiendo con alguien y ya va a llegar digo ´bueno vaya llegue usted´. Qué cansancio competir, me parece innecesario. Obviamente uno tiene que hacer esfuerzos, las cosas se trabajan se luchan, pero sin ansiedad.

Así fue la infancia de Verónica Orozco

¿Quién te enseñó eso?

La verdad es que siempre me hice muy sola, tuve que vivir una vida muy solitaria y guerreada desde chiquita. Mis papás se separaron cuando yo era muy chiquita me fui a vivir con mi papá, tuve que vivir todo lo que era la vida de un actor, en esa época que niñera ni que nada, el me llevaba a a todas partes, me tocaba trasnochar cuando él tenía ensayos de teatro hasta tarde. Viví una vida un poco desordenada para una niña. Era un poco disparatada y me tocó tener mucho temple y piso, créamelo yo sola. Puedo decir que fui una niña que creció muy rápido que tuvo responsabilidades muy pronto, trabajé desde los 12 años, ganándome mi propio sueldo y aprendí a tomar decisiones desde muy chiquita, entonces, siento que eso me dio mucho temple en la vida…

También te puede interesar: Verónica Orozco revela los miedos que tuvo para interpretar a Arelys en la novela

Actualmente estas al aire en A corazón abierto y en Arelys ¿te ves en pantalla?

No me gusta verme y no me veo nunca, siento que es algo que ya hice y verlo no tiene ningún sentido. Obviamente me emociono, es lindo saber que un trabajo está al aire. El primer capítulo de Arelys claro que lo vi, brindé con champaña, mis mejores amigas fueron a mi casa, estuvimos con mi hija, celebramos, pero no soy de las que se sienta a verlo después.

¿Por qué, qué sientes viéndote?

Es algo raro… es como si viera otra persona… yo dijo a qué hora vi esa escena, de qué se trataba, me veo más como televidente, pero no me juzgo, ni me doy duro.

Cuando estás en situación difícil ¿qué haces, a qué recurres?

Antes que nada, la respiración es clave para todo y las meditaciones. Soy muy impaciente y mi cabeza vuela y la forma de aquietarme no es quedarme quieta, sino que hago yoga, pido mucha ayuda, a la Virgen, a Dios, a los ángeles.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento