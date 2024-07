Variel Sánchez sufrió depresión en grabaciones de MasterChef: “estaba destrozado”

El actor Variel Sánchez, recordado por su participación en múltiples producciones de teatro, cine y televisión, como Francisco el matemático, Un ángel llamado azul, Loquito por ti, Pa’ quererte, entre otras, ha revelado una faceta más vulnerable de su vida. Durante su participación en el reality culinario MasterChef Celebrity, el artista enfrentó una de las pruebas más difíciles: una profunda depresión que lo llevó al límite.

¿Qué le pasó a Variel Sánchez en ‘MasterChef Celebrity’?

En una reciente entrevista para el podcast Sin Reserva del periodista José Fernando Patiño, Variel confesó que durante las grabaciones del programa de RCN se sintió abrumado por una sensación de tristeza y vacío que lo consumía por completo.

Además de la presión de la competencia y la exigencia de aprender a cocinar en un tiempo récord, se sumó la pérdida de un hijo, fruto de su amor con su esposa Estefanía Godoy. Todo eso lo llevó a un estado de estrés y ansiedad que afectó significativamente su bienestar emocional.

“Estoy grabando MasterChef Celebrity y a la mitad, ‘Tefi’ (su esposa) pierde un bebé. Un día llego a mi casa y ella me dice ‘no lo siento’. Salimos corriendo para la clínica, eso es una cosa muy fuerte. Entramos y le hacen la ecografía más eterna del mundo... Salimos de ahí rotos, yo en grabación de MasterChef a la mitad, entro al canal y digo, ‘me retiro. Voy a quemar un huevo, me quito un dedo, ¿qué hago?, yo voy a estar con mi esposa’. Yo estaba destrozado, pero me llama mi esposa y me dice ‘hazme un favor y gánate eso’”, dijo.

¿Cómo superó Variel Sánchez la depresión?

El actor contó que un colibrí fue quien lo ayudó a salir de esa depresión que lo estaba consumiendo silenciosamente, pues el animalito se le apareció en medio del momento más difícil, lo que significó una señal de vivir y seguir luchando.

“Yo llegué a la final de MasterChef, pero entro en una depresión en silencio porque yo tenía que estar fuerte con todos, pero estoy yo en Los Ángeles en el punto más árgido de mi carrera, vendiendo una novela que teníamos acá, en el mejor hotel, en una suite, viáticos, chofer a bordo, y yo sumergido en una tristeza, yo decía ‘qué hago acá’. Me pongo a tomar en la habitación unos tragos, me acosté a dormir, cerré todo, y después me levanto y digo ‘¿por qué me pasa esto a mí?’, que no era tan grave, mucha gente pierde bebés...Estoy en un onceavo piso, abro la ventana y veo un colibrí... Yo nunca me imaginé extrañar tanto a alguien que yo no conocía”, relató evidentemente conmovido.