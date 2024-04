Valentina Taguado, de Los 40, recordó las fuertes golpizas de su papá a su hermano

Valentina Taguado, conocida por su trabajo en Los 40 Colombia, ha compartido una historia personal profundamente conmovedora que arroja luz sobre la realidad del maltrato infantil y familiar.

En una reciente entrevista, Valentina reveló los desafíos que enfrentó durante su infancia, marcada por la violencia de su padre hacia ella y su hermano.

Valentina Taguado, locutora de 'Los 40 Colombia' Fotografía por: Captura de pantalla

Valentina Taguado recordó el maltrato intrafamiliar que padeció

La locutora bogotana, que ha ganado popularidad por su carisma y habilidad para contar historias, abrió su corazón en el pódcast Entre Valientes, con Adriana Bustos, y habló del “infierno” que vivió en su hogar.

Valentina Taguado recordó cómo su hermano recibía brutales golpizas de su padre, un recuerdo que sin duda ha dejado una huella imborrable en su vida y la de su familia.

“Mi papá cada vez era más loco, más violento. Entonces yo tengo imágenes específicas. Pero los que más llevaron del bulto fueron mi mamá y mi hermano”, expresó inicialmente.

“Estaba muy chiquito y yo me acuerdo que era un pasillo grande, con tres habitaciones y yo iba del cuarto a la cocina y me acuerdo que volteé a mirar y mi papá estaba como arrodillado en la cama y Manuel en el piso y lo gritaba y lo gritaba (…) lo regañaba por los días de la semana porque Manuel no sabía decir Miércoles (…) le daba unas tundas horribles y no sabía qué hacer (…) Mi papá lo cogió del cuello del cuello contra la pared y mi hermano se desvaneció, hasta que no se desmayaba no dejaba de pegarle”, agregó en medio de lágrimas.

A pesar de los momentos oscuros, la exparticipante de Survivor se convirtió en una figura emergente en la radio juvenil colombiana, demostrando que es posible superar las adversidades y convertirlas en una fuente de fortaleza y motivación.

¿Quién es Valentina Taguado?

Se trata de una figura prominente en el mundo del entretenimiento y las redes sociales en Colombia. Con 29 años, se ha destacado como creadora de contenido cómico y de opinión, capturando la atención de una audiencia diversa con su carisma y autenticidad.

Su participación en Survivor: la isla de los famoso, del canal RCN, la catapultó a la fama y allí demostró ser una competidora feroz y una superviviente nata.

Valentina Taguado también participó en Con ánimo de ofender, un show de comedia en el que se dieron a conocer Camilo Sánchez, Camilo Pardo y ‘Culotauro’. En la actualidad hace parte del equipo de Los impresentables, programa matutino de la emisora Los 40 Colombia.