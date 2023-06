Taylor Swift perdona a John Mayer, ¿Shakira podría hacer lo mismo con Piqué?

Taylor Swift es sin duda una de las grandes artistas musicales del mundo entero. La estadounidense, nacida en Pensilvania el 13 de diciembre de 1989, que comenzó su carrera a los 14 años en la música country y que se convirtió en la adquisición más joven que Sony Music Publishing House haya hecho en ese país, ha sido noticia constantemente por sus múltiples éxitos y giras.

Además, de los anhelados Grammy, Billboard o American Music ha obtenido galardones que la reconocen como una compositora de éxito. Entre otros ha recibido reconocimiento de la NashVille Songwriters Association y el salón de la fama de compositores por su habilidad para escribir letras exitosas, que además hablan de sí misma.

Y es que el gran secreto y éxito de Taylor radica justamente en crear letras a partir de experiencias personales. De ahí han nacido sus más famosas canciones como Dear John. Esta canción,, que no interpretaba desde el 2016, decidió volverla a entonar en su más reciente concierto en Minneapolis, a propósito de su próximo lanzamiento para el 7 de julio, cuando se lancen varias composiciones regrabadas que han sido éxitos, entre ellos Dear John.

La letra del mencionado tema, que a todas luces fue inspirada en el también cantante John Mayer, con quien Taylor, hoy de 33 años, tuvo un romance a sus 19 años, se ha convertido en todo un himno y los seguidores de la artista le lanzan hate a Mayer con esta creación.

¿Qué le pidió Taylor Swiff a sus seguidores sobre John Mayer?

Y Taylor no se había referido al respecto, aunque es mundialmente conocido que es un mensaje directo a John. Sorpresivamente antes de empezar a cantar el tema en su más reciente recital, Taylor instó a sus seguidores a dejar el ataque en redes hacia John por lo ocurrido hace más de una década cuando él la dejó.

“Tengo 33 años. No me importa nada de lo que me pasó cuando tenía 19″, dijo Swift desde el escenario, pidiendo a sus admiradores priorizar la amistad entre fans. Aunque no mencionó a Mayer por su nombre, el mensaje fue contundente.

“Esperaba preguntarte, que mientras nos acercamos a este álbum, me encantaría que esa amabilidad y esa gentileza se extendieran a nuestras actividades en Internet. ¿Verdad?” lo que fue una clara petición para no seguir el ataque en redes al cantante Mayer.

“No estoy sacando este álbum para que puedas ir a Internet y defenderme de alguien de quien crees que escribí una canción hace 14 millones de años”, dijo dejando clara que ha regrabado, pero en ningún momento como una manera de vengarse de sus ex. “No me importa, todos hemos crecido, estamos bien”, dijo.

Así fue la historia de amor de Taylor Swift y John Mayer

Los cantantes de 19 y 32 años se conocieron en el 2009 cuando hicieron el sencillo Half Of My Heart, del álbum Battle Studies de Mayer. La pareja tuvo química desde el primer momento y tuvo una relación que duró tres meses, para febrero del 2010 ya no estaban juntos. En ese tiempo, ella componía las canciones para su tercer disco Speak Now. Allí incluyó Dear John donde habla de noviazgo que tuvieron y le reclama de alguna manera lo acontecido.

