Tatán Mejía reveló delicada situación que vivió con Maleja Restrepo: “no es sano”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Llevan juntos 15 años. Se conocieron en el 2007 cuando ambos hacían parte del reality La isla de los famosos, de RCN.

Desde entonces, los también creadores de contenido no se han separado. Sus seguidores admiran su relación y la forma en la que llevan su matrimonio, del cual han nacido dos hijas: Guadalupe y Macarena.

¿Qué pasó con Tatán Mejía y Maleja Restrepo?

A través de sus redes sociales, la pareja publica divertidos videos mostrando situaciones cotidianas que viven como familia. Sus seguidores les comentan: “ustedes son espectaculares”, “yo no sé de dónde sacan tantas bobadas qué son tan ciertas”, “son lo máximo. Los quiero”, “esta pareja es un hit”.

Recientemente, el deportista fue entrevistado por el actor Juan Pablo Raba para su podcast Los hombres sí lloran, donde reveló varios detalles de su vida profesional y personal.

Dentro de sus anécdotas, reveló que, hace unos años, vivió una crisis con su esposa que los llevó a buscar ayuda profesional, pues su matrimonio se estaba viendo afectado.

Todo ocurrió por un problema que Maleja tenía con el licor. Eso estaba afectando no solamente su relación como pareja, sino también con sus hijas. “La primera vez que tomamos terapia fue por un tema del trago, cuando yo le decía a ella ‘Mi amor, no le hace bien el trago y por aquí puede fallar la relación’, usted y yo la pasamos bien y esto puede ser mejor, pero hay algo que no es sano, ni para ti, ni para mí, ni para mis hijas y ya estaban las dos niñas”, contó.

Según su versión, la creadora de contenido escuchó sus recomendaciones y buscó ayuda profesional: “Male inteligentemente buscó una ayuda y soluciona, aunque no se soluciona nunca el chicharrón porque constantemente estás aprendiendo, es un camino de ir trabajando, de volver, de ir, hacer su terapia y nuestra relación avanza y ahí dijimos ‘esto funciona’.

No obstante, el motrocrosista también reveló que, en algún momento, él también tuvo que buscar ayuda por un tema de celos que él tenía. “Ella expresó un tema conmigo que no me acuerdo, creo que fue un tema de celos míos innecesarios donde yo también entro y digo ‘no es lo que ella haga, por qué me molesta tanto eso’. Volvemos a donde nuestra terapeuta y nos dice ‘Sebas, hay que trabajar. Tú trabajas inteligentemente en querer mejorar porque no es solamente ir, es tratar de entender por qué pasan las cosas y para dónde van, si quieres avanzar’”.

Afortunadamente, lograron superar esa prueba y, actualmente, siguen demostrando que están muy enamorados, conformando una de las familias más admiradas de la farándula.