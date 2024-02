Tatán Mejía hizo llorar a Maleja Restrepo con importante decisión: “no me imaginé”

Tatán Mejía y Maleja Restrepo conforman una de las parejas más sólidas de la farándula nacional. Su historia de amor ha cautivado a miles de seguidores quienes los han visto como todo un ejemplo de familia.

Maleja Restrepo y Tatan Mejía Fotografía por: Arturo Rodriguez

El deportista y la presentadora se conocieron en el 2007 mientras participaban en el reality La isla de los famosos. De acuerdo con lo que han contado en varias entrevistas y en sus redes sociales, al principio a Tatán no le caía bien Maleja porque era muy gritona; sin embargo, con el paso de los días comenzaron a tener algunos acercamientos.

Tres años después de terminar el reality se hicieron novios: “cuando salimos del reality pasó un tiempo y me reencontré con Maleja y era una mujer totalmente diferente a lo que era dos años antes, igual yo no dejaba de llamarla, cada mes después de salir del reality”, dijo Tatán en su canal de YouTube. Después de un año de relación, se casaron y actualmente tienen dos hijas: Guadalupe y Macarena.

Tatán Mejía y Maleja Restrepo se casan de nuevo

Esta semana, Mejía sorprendió a su esposa con una romántica propuesta de matrimonio. La pareja llegará nuevamente al altar, después de 13 años de relación.

Por medio de sus redes sociales, los famosos compartieron algunas imágenes de ese momento tan especial, del cual Maleja brindó algunos detalles: “No he dormido nada, he llorado demasiado, pero de la felicidad porque ayer hubo una sorpresa que no me imaginé jamás en la vida. Ayer (Tatán) me llama y me dice ‘tienes que ir al museo del asado, tienes que seguir la luz’, y había una luz. No estaban las niñas ni nada. Por allá abajo se escuchaba una música. Entonces yo con mi bata y en chanclas por los potreros, bajo y están estos tres, y empieza cada uno a decirme unas palabras hermosas, y luego Sebas saca una caja con lucecitas y me dice: ‘¿Te quieres casar conmigo, otra vez?’”, contó.

Luego aseguró que en ese momento no le salían palabras, solo lloraba: “voy a volver a llorar otra vez... pero todo fue precioso (...) Todo fue tan hermoso y tan único, yo no decía nada, solo lloraba y lloraba”.

En el post que publicó en su cuenta de Instagram, la caleña aseguró estar muy feliz por renovar los votos con su esposo Tatán Mejía. “No hay que esperar el momento perfecto, hagamos una vida feliz, no solo un día feliz” @tatanmejia me falto “hay que pichar”, escribió la caleña, agregando: “Claro que me quiero volver a casar contigo”.