‘Tarzán’, ex Desafío, dio nuevos detalles del caso que lo tiene en casa por cárcel

Alfonso Miranda Mendoza, mejor conocido como ‘Tarzán’, es reconocido entre el público colombiano por su participación en el Desafío The Box, concurso del canal Caracol. Sin embargo, en días recientes ha sido tema de conversación por temas ajenos al programa.

De acuerdo con la información que dio a conocer Zona Cero, Miranda Mendoza permanece en detención domiciliaria mientras avanza una investigación en su contra por presunto concierto para delinquir.

‘Tarzán’ participó en el 'Desafío The Box' del 2022 Fotografía por: Instagram Tarzán de la Sierra

¿Qué pasó con ‘Tarzán’, exparticipante del ‘Desafío The Box’?

El caso que tiene en problemas al también cantante es por el supuesto fraude de 2.300 millones de pesos contra una famosa cadena de supermercados.

No obstante, en una charla con La Red advirtió que es inocente y su único error fue confiar en una persona que conoció hace pocos meses, a quien le hizo el favor de recibirle 20 millones de pesos en una cuenta bancaria, sin preguntar por el origen del dinero.

“En el mes de marzo del presente año entré a trabajar a una empresa donde conocí a una persona de la que me hice amigo. El 19 de mayo él me llamó y me pidió el favor de recibirle un dinero porque, según dijo, no tenía cuenta en ese banco (...) Fueron 20 millones que me envió de un supuesto negocio que había hecho, entonces por eso accedí”, explicó ‘Tarzán’.

Sobre su captura, el antiguo participante del Desafío The Box añadió: “El 15 de noviembre llegaron unas personas de civil al conjunto donde vivo y le preguntaron por mí al celador. Le dijeron que me estaban buscando por temas de trabajo y yo, asustado, le respondí que no los conocía y que, tal vez, me querían secuestrar porque todo estaba muy raro. Luego volvieron y yo les hice llegar mi número de teléfono para ver qué querían, y fue cuando me dijeron que era de la Fiscalía y tenían una orden de captura en mi contra (...) Y así fue, yo me entregué y fui sin esposas a la Policía, donde me enteré de todo lo que pasaba”.

¿En qué va el caso que tiene en problemas a ‘Tarzán’, ex ‘Desafío The Box’?

Alfonso Miranda contó que duró 15 días en la cárcel de Sogamoso, pero logró obtener el beneficio de casa por cárcel mientras avanzan las investigaciones de este caso que, además, incluye a otras siete personas.

“No me han dado condena porque no he tenido el juicio. Además, yo no acepté cargos, entonces hay que esperar a que se vengan las demás audiencias. A mí me pueden revisar e investigar lo que quieran y no van a encontrar nada, porque no tengo nada que ocultar (...) Yo nunca le he robado a nadie y lo que tengo ha sido conseguido por trabajo. Estoy presto para colaborar con la justicia y aclarar esta situación”, concluyó.