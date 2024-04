Expresentadora de Caracol conmovió con dura revelación: “anhelé no tener vida”

Susy Mora es una joven periodista y presentadora colombiana, recordada por haber sido la conductora del programa infantil Play Zone, de Caracol Televisión, por el que también pasaron Juliana Velásquez, Andrés Simón, Maleja Restrepo, Juan Sebastián Quintero y Melissa Bermúdez.

La también locutora, empresaria, deportista y creadora de contenido, hizo parte de Soldados 1.0 y fue la presentadora del backstage de La máscara, de RCN. En Caracol Televisión también estuvo como conductora de Enamorándonos.

¿Qué le pasó a Susy Mora?

En un reciente video que publicó en su cuenta de Instagram donde tiene 238 mil seguidores, la presentadora conmovió con un crudo relato sobre un difícil momento que vivió hace un año, producto de una fuerte depresión.

Mora decidió abrir su corazón, a propósito de la celebración de los 33 años que acabó de cumplir: “este video es para mí, honrando mi vida. Para ustedes, porque reconozco el poder que pueden tener mis palabras y mi voz. Para el pequeño circulo de apoyo que mi alma eligió para refugiar mi vida cuando yo no estaba: papá, mamá, hermanos, Tati, Valeria, Valentina y Paula. Se que tuvieron miedo de perderme, pero fueron más grandes que el miedo para protegerme. Gracias por el pedacito de su vida que entregaron por la mía”, comenzó diciendo, evidentemente afectada.

La presentadora sorprendió al revelar que, hace un año, pensaba que su vida no tenía sentido: “Hace un poco más de un año, la vida no solo me ahogó, si no que me pesó tanto que sentí que era mejor no tenerla. No solo tuve la mirada sin brillo, sino que todo era oscuridad y cuando les digo todo es todo, o por lo menos para lo que mis ojos podían ver. Me desconecté de la vida y dejé de vivirla para anhelar no tenerla”, aseguró.

Aunque unca intentó quitarse la vida, sí era un pensamiento recurrente en su vida. Sin embargo, un día decidió hacer un pare y recapacitar sobre lo que estaba sintiendo y pensando: “Nunca lo intenté, sí lo pensé, y en ese momento sentí que ni siquiera para tomar esa decisión era lo suficientemente capaz, ni siquiera para eso era suficiente. Hace un poco más de un año, exactamente el 20 de enero del 2023 me paré de mi cama y le escribí a mi psiquiatra y cuatro horas después tenía un diagnóstico de depresión, aún lo guardo, siempre es importante recordar de dónde venimos y ese día mi vida cambió. Es conmovedor, es triste, es difícil, es agotador”.

Así fue como Susy Mora superó la depresión

Los malos comentarios retumbaban en su mente. “Me llegaban comentarios ‘es que no puedes tener depresión, mira a tu alrededor, lo tienes todo’. Y ahí uno se pregunta ‘¿cómo así que no puedo?, ¿a quién le tengo que pedir permiso para estar enfermo?’”.

Afortunadamente, la periodista buscó ayuda con su círculo más cercano y con una profesional y logró salir de esa dura depresión que agobió su vida y sus sueños. “De mis 32 a mis 33 siento que viví 200 años, recorrí muchas cosas, y hoy puedo ver ese camino como un regalo, la vida es un regalo y aunque suene cliché, el mayor regalo de evolución que la vida me ha dado es la enfermedad por medio de la cual no quise la vida misma. La depresión te agota, quieres apagar todo. Duele mucho estar ahí, sentir que eres tan poco...Todas estas lágrimas son de agradecimiento, me siento una tesa y me siento valiente”.