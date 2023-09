Exparticipante de “El Desafío” y recordada presentadora de tv espera mellizos

La modelo y presentadora barranquillera Stephanie Carrillo, quien participó en El desafío en 2008, ha logrado construir una carrera en la pantalla chica, no solo en Colombia sino en el extranjero. Actualmente Carrillo es conductora del programa Sin Rollo Extra, de la plataforma ViX. Reside en Miami, aunque viaja a Colombia seguido. Stephanie se casó con su coterráneo Antonio José Vallejo en 2018 en Barranquilla. Anteriormente también se había unido a él en una sencilla ceremonia en Miami.

No obstante, la conductora no había podido quedar embarazada a pesar de que habrá intentado varios tratamientos. A sus 38 años, según declaró a People en español, se sentía frustrada por no poder convertirse en madre, sobre todo después de que su progenitora falleciera de cáncer de páncreas, justo el día en que ella cumplía años, el primero de agosto, en el 2015. Con su esposo intentaron en pandemia quedar embarazados, pero como no hubo resultados decidieron congelar óvulos.

Stephanie Carrillo quedó embarazada luego de años de lucha

La fertilización in vitro fue la manera en que Carrillo sintió que podía hacer realidad su sueño. “En pandemia empezamos a buscar el bebé y no fue fácil. Ahí empieza ese calvario y este proceso que ha sido largo”, dijo a la publicación que reveló que hasta el 2022 tampoco hubo resultados positivos. “Me hice dos inseminaciones artificiales y no funcionaron”, mencionó. Finalmente se dio el milagro cuando cambió de experto en reproducción. En mayo del 2023, se hizo la transferencia de dos embriones. “Esta vez me fui tranquila, sin ninguna expectativa, confiada en Dios y abierta a la posibilidad de adoptar si no podía quedar embarazada”.

Por ello, el pasado cumpleaños Carrillo recordó a su madre, pero también agradeció que le hubiera enviado la posibilidad de ser madre pues actualmente tiene cinco meses de gestación. La noticia la recibió el 25 de mayo, día de María Auxiliadora de quien es devota la conductora. “Siento que la virgencita escuchó tantas oraciones”, aseguró la feliz exparticipante del Desafío a People.

Carrillo se convertirá en madre en enero del 2024 y espera tomar un breve descanso y luego, retomar sus actividades en la pantalla.

