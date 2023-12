La actriz de ‘Rigo’ que casi no consigue trabajo por ser “bonita”

Stephania Duque es una actriz que se ha dado a conocer entre los televidentes colombianos gracias a su participación en Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, La nieta elegida, Hasta que la plata nos separe y Rigo.

Estas producciones le han permitido a la bogotana demostrar su talento frente a las cámaras, al punto que fue reconocida en los Premios TVyNovelas del 2018 como Mejor Actriz Revelación.

Stephania Duque es una de las actrices colombianas con mayor proyección del momento Fotografía por: Cristian Garavito

Stephania Duque, la actriz que por bonita casi no consigue trabajo

A pesar de su experiencia en la pantalla chica, la actriz mencionó que, contradictoriamente, su belleza ha sido un obstáculo para conseguir algunos papeles para los que aplica.

Según contó al programa de entretenimiento Lo sé todo, en marzo de 2023, hay directores que ni siquiera han revisado los castings que ella envía y la han descartado con solo verla.

“No sé ni tengo muy claros los criterios que manejan algunos directores, pero en ocasiones en las que he querido aplicar a determinados personajes me han dicho que no verán mi prueba porque soy muy bonita para ese personaje”, comentó en aquella ocasión Stephania Duque, quien interpreta a Adriana Mora en Rigo, novela sobre el ciclista Rigoberto Urán.

Stephania Duque, de ‘Rigo’, en contra de los estereotipos

Que le hayan negado la oportunidad de trabajar tan solo por cómo luce físicamente, ha hecho que la actriz de 30 años se sienta contrariada en varias ocasiones, pues considera que, de hecho, la esencia de su profesión es convertirse en un personaje que no es.

“Sabemos que para eso existe la caracterización y para eso nos preparamos los actores, el reto profesional es justamente interpretar aquello que no somos (...) ¿Quién dijo que la mujer del campo, de la calle o de la esquina, no puede tener ciertos rasgos o facciones? El físico no define a una persona”, concluyó en aquella ocasión con evidente molestia.

¿Quién es el novio de Stephania Duque?

La talentosa actriz suele ser muy reservada con su vida privada, aunque el trabajo que desempeña la expone públicamente ante millones de personas. Por esta razón, son algunos los secretos que se conocen sobre su vida privada.

Por ejemplo, gracias a varias publicaciones en redes sociales, se sabe que tiene desde hace muchos años una relación amorosa con Robin Pachón, quien fue actor de Tu voz estéreo, Pandillas, guerra y paz y Lady, la vendedora de rosas.

Sobre el novio de la actriz de Rigo se sabe también que estudió Comunicación Social y Periodismo, se dedica a la fotografía y tiene un negocio en el sector de la gastronomía.