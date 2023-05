Aunque nació en Houston, Texas, Sophie Ortiz se crio con toda la cultura colombiana, pues tenía todas las raíces para hacerlo. Siendo una niña aprendió sobre los géneros más representativos del país de sus padres como la cumbia, el vallenato y la salsa. De igual manera, comenzó a ser partícipe de los diferentes eventos culturales colombianos que se realizaban en Estados Unidos.

Su historia de vida es inspiradora. Hace 25 años su madre tuvo que dejar todo en Colombia y comenzar una nueva vida en Estados Unidos, un país desconocido para ella. Aunque acoplarse no fue tan fácil, finalmente lograron entender su nuevo propósito de vida. “Todo comenzó cuando mi mamá se vio obligada a pedir asilo en los Estados Unidos. Allí crecí y me eduqué, pero a pesar de la distancia, ella siempre me inculcó el amor por nuestras costumbres y es así como fui parte del ballet folclórico de Colombia en Houston y del carnaval de Barranquilla. A los 10 años fui elegida como la reina juvenil del carnaval, y luego fui parte de los desfiles luciendo los trajes autóctonos del carnaval, en las fiestas hispanas”, contó la joven.

Sophie Ortiz fue diagnosticada con cáncer

Su vida ha estado llena de retos. En su adolescencia enfrentó una difícil prueba de vida cuando le diagnosticaron cáncer en la sangre. “Antes de cumplir mis 15 años, fui diagnosticada con leucemia (cáncer en la sangre), en ese instante, todo mi mundo se derrumbó, ese año comencé a vivir entre doctores y hospitales, fue una situación muy difícil para mis padres con la incertidumbre de que podría morir y a eso tuvieron que sumarle la preocupación por los costos para los tratamientos , ya que está enfermedad es considerada como terminal y los seguros médicos no cubren todos los gastos, si padeces esta enfermedad. De esta forma llegamos al hospital que ayuda a niños con cáncer, el St Jude y allí también ayudan a los padres con costos de vivienda, viajes y comida durante el tratamiento médico. Al comienzo todo era muy triste y mis padres lloraban mucho, así que me vi en la tarea de demostrarles que yo seguía siendo la misma niña alegre y luchadora y que juntos íbamos a salir adelante y pues que si no lo lograban lo único que deseaba era que me recordaran FELIZ”.

Luego de un tiempo difícil, Sophia logró tocar la campana de la victoria. “NO MASSSSS células cancerosas”, solamente un sistema inmunológico débil con desórdenes sanguíneos como leucopenia, y neutropenia. Y es así como decidí que mi fundación fuera la plataforma para los certámenes de belleza porque en este espacio conoces gente y compañías que quieren colaborar en esta labor. Mi fundación sigue apoyando a otras organizaciones como “White Cane” para los niños con cegueras y continuamos en la lucha para que a la vida se le dé la importancia y valor que realmente tiene”.

Aunque se trataba de una enfermedad terminal y su familia no contaba con los recursos suficientes para cubrir todo su tratamiento, a su corta edad, Sophia se propuso dejar una gran huella en las personas que la rodeaban, incluso, en las que no la conocían. Por eso, creó Life is precios (La vida es preciosa), una fundación para ayudar a los niños con cáncer. “El objetivo al comienzo fue recaudar fondos para ayudar en la investigación para combatir y curar el cáncer en niños, de esta manera mi muerte. no sería en vano”.

Sophie Ortiz venció el cáncer y se convirtió en reina

La joven soñaba con ser modelo y reina de belleza. Aunque la enfermedad por poco le arrebata ese deseo, finalmente pudo hacerlo realidad. “Sucedió un día durante uno de mis chequeos rutinarios, una enfermera del hospital me invitó a participar en un concurso de belleza juvenil por la ciudad de Houston, acepté y gané el certamen nacional; después fui a internacionales como Miss Teen Americas USA, donde alcancé mi máxima distinción como Miss Teen North América 2019, gracias al cielo un año de buenas noticias”. Ahora, Sophia se prepara para representar a sus raíces en el Miss Grand Colombia 2023 y dejar el nombre del país en alto. En las próximas semanas le realizará la fiesta de quince años a 43 niñas en situación vulnerable y, además, regaló bibliotecas para algunos colegios distritales de Barranquilla.