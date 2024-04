Sofía Vergara declara su amor a su guapo novio Justin Saliman “te amo”

“Mi matrimonio se rompió porque mi marido era más joven, él quería tener hijos y yo no quería ser madre vieja… Siento que no es justo para el bebé. Respeto a quien lo haga, pero eso ya no es para mí..” dijo en una entrevista Sofía Vergara sobre las razones que llevaron a su divorcio del actor Joe Manganiello. La noticia, que tomó por sorpresa a los seguidores de la pareja, se venía gestando desde hacía un tiempo porque Joe insistía en un bebé, pero Sofía mencionó que ella deseaba a estar altura ser madre.

Fue así como después de siete años de matrimonio oficializaron su separación, en julio del 2023, y ya legalmente hace algo más de una semana no tiene vínculo.

La vida sentimental de la barranquillera de 51 años volvió a ser noticia a finales de octubre cuando comenzó a rumorarse que estaba saliendo con un reconocido médico cirujano ortopedista llamado Justin Saliman.

No obstante, ninguno de los dos confirmó o desmintió la naciente relación. Para febrero era bastante evidente que Sofia se estaba dando una nueva oportunidad con el galeno pues los capturaron saliendo de exclusivos restaurantes en la zona de Beverly Hills. También fueron fotografiados a bordo del mismo automóvil. Adicionalmente, la misma estrella colombiana lo incluyó en una foto que subió a sus redes sociales al salir del concierto de U2 en Las Vegas.

Sofía Vergara confirmó que tiene novio y está enamorada

Este fin de semana dejó de der un rumor para convertirse en una romance confirmado. La misma actriz publicó en su Instagram una imagen donde luce en lo que parecer ser un posoperatorio de su rodilla. En ella se ve vendada y con el doctor Justin a su lado, ambos muy sonrientes. La confirmación llegó en el texto, pues Sofía escribió: “Si alguna vez te sometes a una cirugía de rodilla, asegúrate de conseguir un médico atractivo que duerma contigo esta noche… “Te amo, doctor” y lo mencionó con su cuenta de Instagram.

¿Quién es el nuevo novio de Sofía Vergara?

Sobre el doctor se sabe que tiene dos hijas, posee su propia clínica de ortopedia en California y le gusta en el mundo del entretenimiento, pues ya ha participado en algunos programas de la pantalla chica.

Saliman estudió medicina deportiva en la universidad de Stanford, en Palo Alto, California y posee título de médico ortopedista de la Universidad de Colorado.

En el pasado estuvo casado con la actriz Bree Turner, con quien tuvo dos hijos: Stella, de 13 años; y Dean, de 11. En el 2018 se divorció de su esposa.

La pareja llevaría saliendo algo más de cuatro meses de manera formal. También se sabe que la familia de Sofía residente en Los Ángeles, incluida su madre, doña Margarita, y su hijo, Manolo también ya lo conocerían y tendrían una buena relación.

