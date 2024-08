Silvestre Dangond reveló que consumía drogas. “Me descontrolé”

Silvestre Dangond es una de las estrellas más rutilantes de la música vallenata. El artista ha logrado construir una sólida carrera que le ha permitido ser nombrado como uno de los más grandes exponentes de ese género en la actualidad. Sin embargo, para nadie es un secreto que la vida personal del cantante y compositor, nacido en Urumita, Guajira, también ha estado varias veces en el ojo del huracán. Había trascendido que en algún momento de su vida, tuvo problemas con los excesos.

Actualmente, Silvestre, de 44 años, tiene una familia estable y una vida personal muy tranquila. Está casado desde hace 20 años con su esposa Piery Avendaño, con quien tiene a sus tres hijos Luis José, Silvestre José y José Silvestre.

Ahora el artista, sorprende con unas inesperadas revelaciones sobre la época en que cayó en excesos y habló puntualmente de drogas y alcohol, dejando al descubierto que vivió conflictuado en un tiempo donde se dejó llevar.

“Fui más inteligente que la droga”, Silvestre Dangond

“Fui más inteligente que la droga, siempre fui más inteligente que la droga, pero hubo un momento en que me quería hacer daño.. y pasaba los estándares, le daba le daba como para que me pasara algo, pero gracias a Dios nunca me pasó… me descontrolé, me engordé, tuve momentos de abstinencia, que no me dejaban salir de ese infierno sentía (algo ) muy fuerte y ahí me entró a hacer lo suyo la droga y el alcohol, aunque yo he tenido más problemas con el alcohol que con la droga”, se escucha decir en uno de los apartes de la entrevista.

Luego se refiere a que durante los conciertos no caía en ellas, sino después. “Me gustaba drogarme después de que salía de conciertos, después de que saliera del compromiso, era empezó mi rumba, ¿me entiendes…? entonces yo acostumbré a la gente que me viera y decía ‘los estoy engañando creen que estoy, pero (estoy) esperando que esto se acabe para comenzar la rumba…' Yo jugué con ese tema muchas veces y como que no le di importancia muchas veces… Sentí que la dominé, sentí que fui más inteligente que las drogas”.

Silvestre Dangond no compraba drogas

¿O sea que la consumías pero no te dominaba. la consumías pero no te dominaba…? le pregunta el periodista de Vallenatízate que lo entrevistó, a lo que Silvestre contesta: “la consumía, pero no la compraba, o sea, era pasajera y mucha gente me juzgaba y y cuando me decían que estaba drogado era que no estaba … llegó un momento que entré en un conflicto interno, mío, personal y me despeché”, mencionó el intérprete de Cásate conmigo.

Las revelaciones de Silvestre causaron una reacción inmediata en redes sociales donde miles de comentarios son de apoyo al artista por haber superado estas dos situaciones y hoy estar dedicado a su música y a su familia.

