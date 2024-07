Famosa actriz con cáncer revela que su ex dilata divorcio esperando su muerte

Los momentos de gloria de la actriz Shannen Doherty, quien alcanzó el reconocimiento internacional con su rol de Brenda Walsh en la serie juvenil de los 90 Clase de Beverly Hills, quedaron atrás. Ahora, con 53 años, lucha con un cáncer terminal y con el sistema para lograr divorciarse legalmente de su expareja Kur Iswarienko, quien le fue infiel en medio de la enfermedad, pero ahora, según ella, procura dilatar el proceso de separación para no pagarle la manutención conyugal que a ella le urge, pues dada su condición de salud, no podrá trabajar hasta que ocurra el fatal desenlace.

Shannen lleva meses pidiendo que haya un dictamen legal, ya que su cáncer, que ha llegado a huesos y cerebro, requiere medicamentos y tratamiento costosos.

La actriz le dijo a la revista People que el fotógrafo, con quien estuvo por 11 años, está prolongando el divorcio esperando hasta que ella fallezca para no darle dinero y esto le parece injusto.

Esta es la cantidad que Shannen Doherty le pide a su ex antes de morir

“No es justo que a Kurt se le permita prolongar nuestro divorcio con la esperanza de que yo muera antes de que se le requiera pagarme, mientras continúa viviendo su vida y elude sus responsabilidades hacia su esposa moribunda de más de 11 años”.

También puedes leer: Shannen Doherty, de ‘Clase de Beverly Hills’: su cáncer es terminal y ahora panea su funeral

Ha trascendido que la actriz no exige ninguna cantidad millonaria a su ex, pues le pidió 15.343 dólares mensuales, ya que desde que enfermó no ha podido trabajar y sabe que no habrá quién le dé algún papel, además ella tampoco está en condiciones de asumirlo. “Como resultado de mis problemas de salud recurrentes, he sido en gran medida incapaz de trabajar y no tengo perspectivas de empleo futuro. Hoy, prácticamente todos los ingresos que gano son ingresos residuales de trabajos que realicé antes del matrimonio”.

Shannen fue Brenda Walsh en 'Clase de Beverly Hills' Fotografía por: INSTAGRAM

El ex de la actriz, que también estuvo en Charmed (Hechizadas en español) y e la serie La familia Ingalls, dijo a través de su abogada, que es mentira la aseveración de Doherty.

“Kurt no está ‘simplemente esperando a que Shannen muera’. Él quiere lo mejor para Shannen y desea que ambos puedan dejar este caso atrás y seguir adelante”.

Doherty denunció además que él gasta en spas, lujos, artículos costosos de macas, viajes pero asegura “que no tiene fondos suficientes para mantenerme”.

¿Qué tipo de cáncer tiene Shannen Doherty y cómo ha evolucionado?

La lucha de Shannen contra el cáncer comenzó en el 2015 cuando fue diagnosticada con ese mal en el tejido mamario. Después de tratamiento, la enfermedad entró en remisión dos años después, pero en el 2019 el mal regresó, esta vez comenzó una rápida progresión y ascendió a su cerebro. EL año pasado anunció que también había llegado a los huesos y el pronóstico no era nada alentador, pese a ello, su lucha no ha parado.

Este año reveló que se prepara para morir vendiendo algunas de sus pertenencias, pues desea dejarle el dinero necesario a su madre para que viaje y disfrute, pues sabe que ella no necesitará cosas materiales, sino la posibilidad de elaborar el duro proceso que enfrentará cuando ella muera. También dejó con su mejor amigo las indicaciones para su funeral, incluso un listado de personas que no desea que asistan a él.

Hay que mencionar que Doherty hizo parte del reencuentro con sus compañeros de set en la serie ‘Clase de Beverly Hills’, traducida en España y Argentina como ‘Sensación de vivir’. Jason Priesley, Jennie Garth, Brian Austin Green, Gabrielle Carteris e Ian Ziering se reunieron junto a Shannen. EL gran ausente fue lógicamente Luke Perry, quien falleció en el 2019 inesperadamente por un aneurisma.

Aquí más noticias del entretenimiento que son tendencia